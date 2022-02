Chinezii au anunțat oficial transferul lui Nicușor Stanciu! Mesajul specal al românului la despărțirea de cehi

După ce s-a discutat încă de la începutul anului despre o posibilă trecere a mijlocașului în Asia, acum lucrurile au devenit clare.

Fotbalistul de 28 de ani a fost anunțat drept noul jucător al celor de la Wuhan Three Towns Football Club, grupare care activează în prima ligă a fotbalului chinez.

„După negocieri amicale cu cehii de la Slavia Praga, jucătorul român a fost transferat oficial de Wuhan Three Towns Football Club”, a sunat descrierea făcută de asitici pe contul oficial al clubului de pe o rețea de socializare.

Stanciu a oferit și prima declarație în noua postură. Românul va încasa cel mai mare salariu din carieră la gruparea din Extremul Orient.

„Experiența din China va fi ceva complet nou pentru mine, ce nu am mai trăit, dar merg acolo încrezător. Eu și familia mea vom avea o viață nouă. Sper să avem succes și să câștigăm campionatul, dacă este posibil. Voi încerca să dau tot ce am mai bun, așa cum fac întotdeauna. Voi da totul pentru a cuceri trofee”, a fost mesajul ardeleanului.

Unul dintre liderii naționalei României nu i-a uitat pe suporterii Slaviei Praga, pe care i-a încântat în ultimii doi ani și jumătate.

„Am avut așteptări mari când am venit aici și, din fericire pentru mine, club și fani, au devenit realitate. În doi ani și jumătate, am câștigat toate trofeele interne, am jucat în Champions League, Europa League și Conference League. A fost, fără dubii, cea mai bună perioadă din cariera mea. Îmi vor lipsi în special băieții, vestiarul. Voi duce dorul tuturor celor care lucrează aici.

Am avut o relație bună cu toată lumea, îmi vor lipsi. Îmi va lipsi bucuria meciurilor, victoriilor, trofeelor. Dar ăsta este fotbalul, a venit momentul să merg mai departe. Clubul a primit o ofertă grozavă, pe care a acceptat-o. Mă bucur că plec de la Slavia cu atât de multe trofee și recorduri. Acestea sunt lucruri care vor rămâne în istoria clubului pentru totdeauna, mă bucur că am contribuit la ele”, a transmis Nicușor.