Circuitul WTA va mai avea o mămică! O cvadruplă câștigătoare de turnee de Mare Șlem e însărcinată

Jucătoarea japoneză de tenis Naomi Osaka (47 WTA) a anunțat că este însărcinată, motiv pentru care nu va juca niciun meci în acest an.

La sfârșitul săptămânii trecute, japoneza Naomi Osaka a anunțat că nu va participa la primul turneu de mare Șlem din 2023, cel de la Australian Open, care începe pe 16 ianuarie, fără să explice motivul pentru care va absenta.

După câteva zile în care și-a ținut admiratorii pe jar, cvadrupla deținătoare de titluri de Mare Șlem a dat marea veste: este însărcinată.

„Abia aștept să mă întorc pe teren, dar iată o actualizare de viață pentru anul 2023.

Can’t wait to get back on the court but here’s a little life update for 2023. pic.twitter.com/GYXRnutU3I

