Clauză fabuloasă cerută de Costel Gâlcă pentru a o antrena pe CFR: ,,Voiam să îmi asigur continuitatea”

CFR Cluj a încercat să dea lovitura în acest sezon prin aducerea pe banca tehnică a lui Costel Gâlcă, campion în Liga 1 cu FCSB.

Ultima oară la danezii de la Vejle, Costel Gâlcă a mărturisit ce clauză fabuloasă a cerut pentru a o prelua pe CFR Cluj. Nu mai puţin de un milion de euro a cerut tehnicianul pentru el şi staff-ul său, pentru a-şi asigura continuitatea.

Citeşte şi DRAMA NEȘTIUTĂ A UNUIA DINTRE CEI MAI MARI FOTBALIȘTI. A FOST ABUZAT SEXUAL ÎN COPILĂRIE

,,Am avut două echipe, CFR Cluj şi Sepsi, am negociat, nu am ajuns la un acord şi acum aştept altă provocare. Da, am negociat şi cu CFR, dar nu am ajuns la înţelegere. Era clauza de reziliere care era forte mare, dar eu voiam sa imi asigur continuitatea si munca la acea echipa.

Un milion de euro era clauza de reziliere pe care o cerusem. Salariul staff-ului, salariul meu. Mai multe lucruri, pe mine ma interesa sa am continuitate.”, a declarat Costel Gâlcă, pentru Playsport.