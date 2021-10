Clipe cumplite în fotbal! Un antrenor legendar s-a stins din viaţă

Este vorba despre Walter Smith, fostul tehnician al lui Rangers, formaţie pentru care evoluează acum românul Ianis Hagi. Legendarul tehnician s-a stins din viaţă la vârsta de 73 de ani, după ce a scris istorie în fotbal.

,,Cu profundă tristeţe anunţăm decesul fostului nostru manager, preşedinte şi legendă a clubului, Walter Smith.”, anunţat şi Rangers, pe Twitter.

It is with profound sadness that we announce the passing of our former manager, chairman and club legend, Walter Smith.https://t.co/5VJn3JeqbV pic.twitter.com/E2GMYjr8fN

— Rangers Football Club (@RangersFC) October 26, 2021