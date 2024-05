Concluziile lui Costel Gâlcă după ce a câștigat acasă cu FCSB: „Am cedat total terenul în repriza a doua!”

Costel Gâlcă a bifat un nou succes pe banca celor de la CSU Craiova. Formația din Bănie s-a impus cu 2-0 acasă în fața celor de la FCSB.

După meci, tehnicianul român a tras câteva conluzii. Iată ce a avut de spus la adresa jocului prestat de elevii săi.

„Am cedat total terenul în repriza a doua!”

„Mă bucură faptul că a marcat Andrei Ivan din nou. Am înscris destul de repede, iar acest lucru a fost foarte important, s-a văzut din atitudinea jucătorilor.

După vreo 20 de minute am făcut pasul înapoi și nu am mai ținut de minge. Am cedat total terenul în repriza a doua, dar am avut câteva contre periculoase, iar apoi am reușit să fructificăm un contraatac.

Sunt meciuri decisive pentru noi. Sper să facem un meci bun la Constanța și să plecăm cu cele trei puncte.

Vlădoiu a făcut meciuri foarte bune. Am preferat să-l băgăm în repriza a doua și s-a văzut că a făcut diferența. Era important pentru noi să câștigăm azi, având în vedere rezultatele din ultimele meciuri”, a declarat Costel Gâlcă, după CSU Craiova-FCSB 2-0.