Cristi Chivu, după primul antrenament la Inter Primavera: ,,Sunt motivat şi fericit”

Cristian Chivu este noul antrenor al echipei Inter Primavera, unde a condus deja primul antrenament din noua poziţie pe care o ocupă la club.

Românul se declară foarte fericit de faptul că poate antrena jucătorii care pot face pasul mult mai repede la prima echipă a Interului.

Tehnicianul mai explică cum în fotbal trebuie adus mereu ceva nou, dar şi cum practicanţii acestui sport să se autoevalueze.

,,Emoțiile sunt la fel în prima zi. A fost nevoie să înțeleg că este ceva care îmi place și care mă face să mă simt bine. Vreau să le transmit aprecierea acestor tineri.

Am început de jos, de la U14, apoi am avut norocul să lucrez cu U17 și U18, iar acum continui călătoria la Primavera. Sunt motivat, sunt fericit să fiu alături de acești băieți care mă învață multe lucruri. Am fost suficient de norocos încât să am colegi care m-au ajutat și mi-au transmis lucruri: Bonacina, Annoni și Zanchetta, de exemplu. Dar fără doar și poate și lui Madonna, care a făcut o muncă excelentă în ultimii ani și căruia vrem să-i mulțumim.

În fiecare an trebuie să aduci ceva nou. De-a lungul timpului am încercat să transmitem cultura muncii și ne-am dorit să fie mai buni. În fiecare zi poți învăța ceva nou. Să înveți să te autoevaluezi și să manageriezi anumite situații este foarte important. Băieții sunt capabili să mă uimească în fiecare zi. Încerc să le transmit ideile corecte, dar în același timp învăț mult de la ei.

Întotdeauna am încercat să învăț câte ceva de la fiecare. Nu am fost un fenomen, am avut probleme oriunde am jucat. Mi-am construit cariera cu cap, adaptându-mi jocul după ceea ce am fost capabil să fac. De la fiecare antrenor am învățat câte ceva. De la tatăl meu am văzut pasiunea pentru fotbal, cea care m-a diferențiat și pe mine.”, a declarat Cristi Chivu.

Citeşte şi SALT URIAȘ ÎN CARIERĂ PENTRU CRISTIAN CHIVU. CE ECHIPĂ VA ANTRENA FOSTUL INTERNAȚIONAL ROMÂN