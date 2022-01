Cum a plecat Edi Iordănescu de la FCSB: ,,Erau două variante”

Edi Iordănescu a avut parte de un mandat de doar trei luni la FCSB în 2021. Acesta a decis să plece de la gruparea ,,roş-albastră” fără a i se plăti clauza de reziliere.

Acum, tehnicianul a dezvăluit ce a dus la plecarea sa de la FCSB. Acesta consideră că Gigi Becali a vrut din nou să deţină controlul la echipă, după ce Edi Iordănescu o preluase într-o perioadă destul de dificilă.

,,Am venit într-o perioadă în care echipa nu funcționa și am făcut-o să o funcțieneze. Rezultatele nu poate să le conteste nimeni. Mai mult atât, din ce am discutat și cu staff-ul meu, echipa începuse să lucreze și să reacționeze la ceea ce lucrasem în ultimul timp.

Atunci când lucrurile au devenit funcționale patronul și-a dorit altceva, să preia din nou controlul. Asta este realitatea. Erau două variante. Să mă pun contra vântului sau al doilea scenariu, să-mi iau geanta și să plec. Timpul va demonstra dacă am făcut bine sau nu.”, a declarat Edi Iordănescu, pentru Digisport.