Edi Iordănescu, o nouă replică pentru Victor Piţurcă: ,,Am prea multă moralitate pentru fotbalul românesc”

Recent, Victor Piţurcă, fostul antrenor al celor de la CS U Craiova, l-a criticat pe Edi Iordănescu pentru plecarea de la FCSB şi a spus despre acesta că a luat decizia pentru nu ar avea un psihic puternic.

După afirmaţiile făcute de Victor Piţurcă, Edi Iordănescu a venit cu replica. Acesta spune că are un respect deosebit pentru fostul tehnician din Bănie, cât despre deciziile pe care le-a luat, Edi Iordănescu susţine că are prea multă moralitate pentru fotbalul românesc.

,,Pentru mine, părerile lui nea Piți vor fi mereu foarte importante, pentru că e un antrenor de la care am învățat foarte multe lucruri. De data asta, mi-am asumat. Neterminând anumite proiecte risc să îmi pun o bilă neagră la imagine și la FCSB, pentru că lumea te judecă prin prisma continuității. Am spus că decât să merg într-o direcție în care nu mai sunt perspective și speranțe am preferat să pierd ceea ce înseamnă capitolul imagine, dar să rămân ancorat în principiile și valorile pe care le am.

Cred că mai degrabă cu altceva are legătură (n.r. declarația lui Victor Pițurcă): cu unul dintre defectele mele. Pentru fotbalul românesc am prea mult moralitate și prea mult caracter probabil. Oricum nu s-ar fi pus problema ca eu să încasez acea clauză, pentru că nimeni nu m-ar fi îndepărtat. Deja e altcineva acolo, respect munca ce se face. Nu îmi face plăcere să discut despre trecut.”, a declarat Edi Iordănescu, pentru Digisport.