Cum s-a văzut din teren debutul Stelei în Liga 2: „După etapa a 3-a vom fi la turație maximă”

Steliștii au reușit o victorie împotriva unei echipe bine cotate în prima etapă disputată în eșalonul secund.

Golul lui Chipirliu a făcut diferența pe noua arenă a roș-albaștrilor care a găzduit aseară primul meci oficial după inaugurare. Căpitanul trupei din Ghencea a simțit pe propria piele nivelul la care se joacă în Liga 2. Valentin Bărbulescu are mai multe sezoane bifate în „B”, la echipe precum Săgeata Năvodari, Daco Getica, Sportul Snagov și Concordia Chiajna.

„Am vorbit înainte, în vestiar. Știam că ne așteaptă cel mai greu meci. I-am vizionat, am văzut ce forță au. Ne-am atins scopul. Nu am făcut un meci grozav, dar scopul scuză mijloacele. E foarte important că am început cu dreptul. Presiune e normal să fie, suntem la Steaua București. Sunt convins că va fi mai bine în continuare. Am făcut o pregătire foarte grea, ne-am asumat că nu vom fi la turație maximă în campionat.

După etapa a 3-a, a 4-a vom fi la turație maximă, așa am planificat. Le mulțumesc fanilor că au fost alături de noi. Am simțit că nu mai puteam, undeva după minutul 76. Atunci mi-au dat putere. Cred că am slăbit 4-5 kg astăzi. Dacă nici nu ne propunem lucruri mari, atunci de ce ne mai chinuim? Fiecare meci îl vom juca la victorie”, a anunțat Bărbulescu după meci la Telekom Sport.

Steaua a promovata în această vară în Liga 2 însă nu are drept de promovare în prima divizie în stagiunea actuală. Steliștii vor juca în următoarele trei etape cu Viitorul Târgu Jiu, Dacia Unirea Brăila și Unirea Slobozia.