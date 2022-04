Cum și-a recuperat Dinamo autocarul! Persoana care s-a implicat direct în această operațiune

Într-o perioadă tulbure, în care tot mai mulți posibili investitori au roit pe lângă echipă fără să își asume vreo investiție, clubul din Ștefan cel Mare primește un ajutor important din partea unuia dintre sponsorii importanți ai roș-albilor.

Claudiu Ciolan, managerul unei clinici stomatologice, a confirmat achizționarea unui autocar care să îi transporte la meciuri pe fotbaliștii lui Dușan Uhrin Jr. „Câinii” au renunțat la cel pe care îl foloseau din cauza faptului că erau taxați pentru fiecare kilometru cu o anumită sumă de bani. Aceasta trebuia achitată către Ionuț Negoiță, deoarece autocarul era trecut pe firmele sale. Acum el a fost recuperat grație eforturilor făcute de Claudiu Ciolan. Acesta își dorește ca sprijinul său pentru Dinamo să fie și mai consistent.

„Momentan, autocarul va fi folosit de echipa de seniori. E în regulă din ce-am văzut. Mai are mici probleme, dar se rezolvă. Este autocarul echipei dinainte, cu stema și trofeele pe el. Deocamdată s-au mai întâmplat niște lucruri la echipă, au apărut diverse, iar negocierile nu au mai avansat. Eu sunt interesat, însă am decis să rezolvăm mai întâi problema autocarului”, a anunțat pentru Play Sport, patronul clinicii care se regăsește și pe tricourile de joc ale lui Torje & Co.

CITEȘTE ȘI –>> Trădare istorică! Susținerea de care beneficiază FCSB din partea marii rivale Dinamo

Ciolan își anunțase intențiile în urmă cu o lună.

„În mare parte aș dori să investesc la Dinamo, dar depinde de anumite lucruri, din punct de vedere birocratic. Există interes din partea mea și din partea conducerii echipei, dar trebuie să rezolvăm lucrurile birocratice. Faptul că sunt în insolvență împiedică puțin aceste demersuri.

Investiția ar însemna cheltuielile unui club de Liga a 3-a (Dinamo 2), plus autocarul, dar să vedem cum negociem cu dânșii. Este vorba de fostul autocar al echipei. Sau, în caz că acesta nu este într-o condiție bună, ne orientăm spre altul. Interes este, dar rămân problemele birocratice”, preciza omul de afaceri pentru PlaySport.