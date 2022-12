Daniel Coman revine în fotbal la conducerea unui club de top: „Săptămâna trecută am avut o discuție”

Fostul președinte al lui FC Hermannstadt, Daniel Coman, este aproape de a ajunge în conducerea campioanei României, CFR Cluj.

Daniel Coman va fi, din ianuarie, în conducerea lui CFR Cluj

Fostul portar și-a dat demisia de la FC Hermannstadt pe 11 august, din cauza restanțelor financiare pe care clubul le avea față de jucători. De atunci a rămas aproape de fenomen, dar ca neutru.

„Există discuții cu CFR Cluj de vreo jumătate de an. Chiar săptămâna trecută am avut o discuție cu Neluțu Varga, suntem prieteni, ne respectăm. Cred că împreună cu el și cu ceilalți din conducerea administrativă putem face lucruri pozitive. Ce va fi, vom vedea din ianuarie.

Până în ianuarie stau să mă bucur de familie, de Sărbători. Am timp și pentru fotbal, nu întotdeauna fotbalul este cel mai important. Așa cum spuneam că pot lucra cu Daniel Niculae, pot lucra cu Cristi Balaj și cu oricine”, a declarat el pentru fanatik.ro.

Daniel Coman s-a referit și la echipa alături de care a obținut cele mai mari performanțe ca jucător, Rapid. „Are toate condițiile să facă performanță după venirea domnului Șucu.

Nu am avut niciun fel de ofertă. Am văzut că s-au făcut speculații că am fost la meciuri la Rapid. Merg inclusiv la Liga 3 pentru că îmi place fotbalul. Nu merg la meciuri să iau locul nimănui, nu îmi doresc asta.

Ce am avut de demonstrat în fotbal, cred că am făcut-o. Dacă voi avea posibilitatea să merg în altă parte, voi merge. Dar nu am avut ofertă de la Rapid. Eu aș putea lucra cu oricine, un om nu poate face totul într-un club”, a mai spus Dani Coman.