De ce a apus perioada de glorie a FCSB-ului: „Puteam să jucăm o finală”

Iasmin Latovlevici a fost în componența ultimei mari echipe a celor de la FCSB, iar acum a rememorat perioada respectivă.

În urmă cu aproape zece ani, formația bucureșteană a cucerit trei titluri consecutive (2013, 2014, 2015), a jucat în grupele Ligii Campionilor (2013-2014) și a atins optimile de finală ale Europa League (2012-2013).

Actualul fundaș stânga de la FC Argeș a dezvăluit motivul pentru care echipa aceea nu a atins performanțe și mai înalte pentru fotbalul românesc. Acesta este de părere că atunci FCSB-ul putea ajunge chiar în finala Ligii Europa.

”Am avut un episod cu nea Vali (n.r. Valeriu Argăseală), era vorba de bani, toată lumea voia să câștige mai mult. Am câștigat tot în țară, campionat, Cupă, Supercupă, ne-am dus în Champions League, am jucat destule meciuri în Europa.

Tot ce era de obținut, am dominat. Fiecare a vrut să câștige mai mulți bani și să plece afară. M-am dus la nea Vali și i-am zis ‘nea Vali, dacă ne țineați pe toți, 10 ani eram campioni’. La care nea Vali ‘păi știi câți bani trebuie să vă dau acum?’. ‘Totul costă!’.

După ce am fost eliminați de Chelsea, dacă rămâneam un an împreună, eu cred, am eu nebunia asta, cred că puteam mai mult, puteam o finală. Eu acum, cum văd și cum eram atunci și ce nebunie aveam, puteam!”, a declarat Latovlevici, pentru Digi Sport.

De asemenea, fostul internațional a vorbit și despre Toni Petrea, actualul principal de la FCSB și secund al lui Reghecampf în perioada rememorată de fotbalist.

”Toni e foarte bun, dar, îți dai seama, una e să fii secund, alta e să fii principal. Ca să fii un principal bun, ai nevoie de secunzi buni, de oameni care să te ajute. Toni se implica, am văzut multe lucruri. Ce nu vedea Reghe, îi spunea Toni”, a încheiat Latovlevici, pentru sursa citată.