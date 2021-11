VIDEO | Detalii de ultimă oră cu privire la o posibilă revenire a lui Budescu, la Petrolul. Costel Lazăr: „Am vorbit și ieri”

Constantin Budescu, în vârstă de 32 de ani, a fost format de Petrolul, iar jucătorul a declarat în repetate rânduri că își dorește să-și încheie cariera la gruparea ploieșteană.

Mijlocașiș ofensiv a venit la FCSB în luna septembrie, liber de contract, după despărțirea de echipa saudită Damac. A reușit un gol în șapte meciuri și a intrat în dizgrația lui Gigi Becali. Președintele Petrolului, Costel Lazăr, spune că echipa ploieșteană va face achiziții după finalul campionatului din Liga a 2-a

„Cu Budescu am vorbit și ieri. Am vrut să fac o manevră să-l luăm la Petrolul și să-l vindem în Turcia, dar nu am reușit (n.r.: râde). După ce încheiem campionatul, vom analiza situația lotului. Vom definitive lotul, vom definitive programul de pregătire, vom face lucrurile cu profesionalism„, a declarat Costel Lazăr, într-o conferință de presă.

Citește și VIDEO | PETROLUL ÎȘI JOACĂ VIITORUL. COSTEL LAZĂR: „MÂINE AVEM DOUĂ EVENIMENTE IMPORTANTE: PARTICIPAREA LA LICITAȚIE ȘI MECIUL CU CHIAJNA”

„Așteptăm revenirea suporterilor lângă noi, pentru că fotbalul fără spectatori e ca mâncarea fără sare„, a conchis Costel Lazăr.