Detalii din culise! Ionel Dănciulescu explică de ce nu s-a întors la Dinamo după discuția cu Mureșan

Ionel Dănciulescu a făcut lumină în cazul ofertelor pe care le-a primit de la Dinamo odată cu revenirea pe banca tehnică a lui Mircea Rednic.

Fostul mare atacant a declarat că a vorbit cu ”Puriul”, căruia i-a explicat prin ce a fost nevoit să treacă în precedentele sale mandate la club, atunci când a fost îndepărtat de Cortacero&co, dar și ce rol ar avea în contextul din prezent în care se află Dinamo, dacă ar reveni la echipă.

În acest moment, Dănciulescu este coordonatorul Academiei de Fotbal CS Dinamo București, dar își dorește să primească o ofertă din partea echipei de fotbal. Oferta încă nu a venit în mod concret, scris, chiar dacă ”Danciu-gol” a avut o discuție și cu Iuliu Mureșan.

”Am avut o discuție cu nea Mircea i-am spus tot ce a fost în trecut, ce s-a întâmplat, ce-mi doresc de la Dinamo și de la rolul meu și mi-a dat dreptate. Eu nu am închis ușa lui Dinamo niciodată, dar nu am avut nicio ofertă din partea nimănui de acolo!

Am avut o discuție cu domnul Mureșan în trecut, m-a întrebat. ‘Danciu, vrei să vii la Dinamo?’. Eu am zis: ‘Eu mereu am ușa deschisă pentru acest club, suporteri, Dinamo și ce înseamnă Mircea Rednic. Dar, ceva concret nu am primit niciodată’.

Nu am refuzat! I-am spus lui nea Mircea doleanțele mele, supărările din trecut, situația actuală de la clubul sportiv, unde sunt angajat. Dar, dacă cei de la club m-ar fi dorit cu adevărat, ar fi venit cu o ofertă pe hârtie. Asta e!”, a declarat Ionel Dănciulesc, pentru Digi Sport.