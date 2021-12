Detalii neștiute din vestiarul naționalei! Rădoi recunoaște: „Erau lucruri care nu mergeau!”

Prima reprezentativă a pierdut în decurs de un an atât calificarea la EURO 2020, cât și pe cea la Mondialul din 2022, ambele cu Mirel Rădoi pe banca tehnică!

România continuă șirul turneelor finale la care nu a mai participat, iar ultimele rezultate înregistrate le-au adus tricolorilor o prăbușire în clasamentul FIFA, unde au ajuns să ocupe doar locul 44. După ce a ratat două obiective importante, Rădoi a dezvăluit anumite detalii mai puțin cunoscute din vestiarul echipei naționale și a declarat că au existat de-a lungul timpului mai multe lucruri care nu au funcționat corect.

”Da, am discutat cu Cosmin, sunt unele lucruri pe care el mi le-a spus, dar pe care le ştim doar eu, el şi probabil jucătorii. Voi nu le ştiţi şi nu o să le afle nimeni, cel puţin nu de la mine. Într-adevăr, erau nişte lucruri care nu mergeau, dar lucrurile astea le asemăn şi din perioada în care am fost eu la naţională.

Pentru că şi eu, la rândul meu, am prins foarte mulţi jucători, începând cu Filipescu, Gică Popescu, Gâlcă, Adrian Ilie, Moldovan, Ganea, Dorinel Munteanu, care avuseseră rezultate extraordinar de bune şi cu generaţia ’94 şi tot ceea ce înseamnă următoarele calificări.

Şi noi, când am ajuns la naţională, fiind jucători tineri, ne uitam la ei ca la nişte zei, dar nu puteam să facem lucrurile aşa cum le vedeau ei. Iar ei se uitau la noi că nu ne ridicam la nivelul lor, dar probabil că am avut norocul că ei ne-au înţeles pe noi. Ceea ce cred că atât la Cosmin, cât şi când am venit eu, cei cu experienţă nu le-au dat un timp de acomodare celor de la tineret. Au avut aşteptări ca performanţele de la tineret să le aibă la echipa mare.

Le-am explicat jucătorilor de la tineret, când mergeau la echipa mare, că lucrurile sunt diferite şi ceea ce le-am explicat şi jucătorilor când am venit la naţionala mare e că lucrurile sunt schimbate”, a spus Rădoi, potrivit Telekom Sport.