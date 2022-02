Dezamăgire mare pentru delegația României la Beijing! Sportivul care a ratat o clasare în Top 15

Valentin Crețu a terminat pe locul 29 proba de sanie din cadrul JO care au loc în această perioadă la Bejing.

El s-a răsturnat în ultimul viraj din cea de-a treia manșă, în momentul în care era al 15-lea la general. Sportivul nostru a izbutit totuși să treacă linia de finish având un timp de 1 minut, 2 secunde și 223 de miimi, însă eroarea l-a coborât 14 poziții la finalul celei de-a treia manșe, ultima pentru el în concurs. Doar primii 20 de clasați au avut dreptul să ia startul în coborârea decisivă care a stabilit medaliații cu aur, argint și bronz. Competiția a fost câștigată de germanul Johannes Ludwig, urmat de austriacul Wolfgang Kindl și de italianul Dominik Fischnaller.

Un alt român a avut parte de o clasare similară astăzi, în proba de skiathlon desfășurată pe distanța de 30 de kilometri, 15 în stilul clasic și 15 în stilul liber. Paul Pepene a fost al 28-lea cu un timp de o oră, 22 de minute, 44 de secunde şi 4 zecimi înregistrat în momentul în care a trecut linia de sosire. Titlul olimpic i-a revenit lui Alexandr Bolșunov care reprezintă Comitetul Olimpic Rus, urmat de conaționalul său, Denis Spițov. Bronzul va merge la finalndezul Ivo Niskanen.

Și în concursul de sărituri cu schiurile, am avut reprezentanți. Daniel Cacina și Andrei Feldorean au ocupat locurile 48 și 50 în ierarhia finală a concursului din China. Ei nu au ajuns în manșa finală care a decis cei trei laureați. Ryoyu Kobayashi a fost primul la final, secondat de austriacul Manuel Fettner şi de polonezul Dawid Kubacki.

Flying like an eagle! 🦅

Kobayashi Ryoyu (Japan) soars to earn the #Gold medal in #SkiJumping Men's Normal Hill Individual!#Beijing2022 | #StrongerTogether | @Japan_Olympic | @RyoKoba8118 pic.twitter.com/ksrXGsItvd

— Olympics (@Olympics) February 6, 2022