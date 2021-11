Uluitor! Nuțu Cămătaru a fost la un pas să devină patronul Stelei + cum s-a ajuns la varianta Gigi Becali

Actualul finanțator al celor de la FCSB a preluat gruparea roș-albastră încă din anul 2003, însă detalii mai puțin cunoscute ies la iveală abia acum, la aproape două decenii de la tranzacție!

Concret, rolul de patron al grupării bucureștene i-a fost propus mai întâi lui Nuțu Cămătaru, care însă a refuzat, motivând că nu se pricepe prea bine la fenomen. Astfel, s-a ajuns la varianta ca Gigi Becali să devină acționar majoritar, deoarece afaceristul cochetase deja de mai mulți ani cu fotbalul și știa despre ce este vorba.

„Îl știu de mult, și mereu l-am ținut. Și cu bani și cu șmecherie. Eram cu el și cu Oneață la Lido, la Hotel, când mi-a propus Păunescu să intru eu la Steaua. Poți să-l întrebi pe Nețoiu, că era și el acolo. I-am spus lu’ Viorel că nu intru în fotbal, că nu mă pricep și că să-l bage pe Gigi”, a spus Nuțu Cămătaru în cartea lui Codin Maticuc, numită „Viața lui Nuțu Cămătaru. Dresor de lei și de fraieri”.

Gigi Becali, despre preluarea clubului în anul 2003

„În 2000, eram prieten cu Păunescu şi Piţurcă. Mergeam la Lido. Nea Viorel: ‘Băi, Gigi, tu eşti tânăr, ai bani, o să ai nevoie de asta, de imagine, de celebritate. Eu sunt bătrân, nu am bani. Ţie îţi va folosi’. Intrăm într-o combinaţie, îmi spune că Steaua era spre faliment şi că nu mai putea supravieţui, avea nevoie de 4 milioane de dolari. În 2000 se întâmpla asta.

Contract de împrumut în 6.04.2000. În 2000 am dat 2 milioane de dolari, da? 6.04 şi 30.05, am dat 2 milioane, bani împrumut. Aici sunt toate, defalcate. După care, intervine un act de dare în plată. În 2000. Când am dat aceşti bani, în contract spune că banii pe care îi dau împrumut se vor transforma în societate pe acţiuni, Steaua, că doar nu eram prost să dau 2 milioane.

În 2001, act de dare în plată, pe 27.06. Până la ora aia dădusem 6 milioane şi în contract spune că am dat banii şi că se va face societate pe acţiuni şi că voi primi acţiuni de banii aceia. Prin contractul de împrumut, ei se obligau să facă societate pe acţiuni, iar eu să primesc acţiuni. 2000, 2001, 2002 am dat bani la Steaua, 3 ani, apoi s-a făcut societatea pe acţiuni.

La fiecare contract scrie formula că îmi revin drepturile federative ale jucătorilor. Mirel Rădoi, Adrian Neaga, Claudiu Răducanu, Vintilă, Bălan, 5 jucători (…) Va primi acţiuni nominative emise de acesta, la valoare nominală, conform raportului. Dacă din 2000 până în 2003 dau 10 milioane de euro la Steaua, am furat? Nu am furat.

Pentru acţiuni, primeam jucători. Act de dare în plată, 500.000 dolari, 318.000, tot aşa. Marian Aliuţă, Sorin Ghionea, care erau cumpăraţi din banii mei. 500.000, Opriţa şi Ogăraru. Act de dare în plată, 259.000 de dolari… Astea însumează aproape 10 milioane de dolari, ceea ce am dat eu din 2000 până în 2003. Bani! Ei nu aveau, că dacă aveau, dădeau ei. Sau nu voiau să dea. Cum de fapt nu au dat.

Nu mai spun că am vândut teren cu 4,5 milioane, care făcea 120 de milioane, ca să pot ajuta Steaua”, este varianta lui Gigi Becali privind preluarea roș-albaștrilor.