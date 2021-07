Dinamoviștii îi „taxează” pe cei de la Voluntari: „Nu ne dădeau nicio șansă, parcă jucam cu Real Madrid!”

„Câinii” au izbutit să câștige primul meci al sezonul, împotriva celor de la FC Voluntari, la finalul unei confruntări cu cinci goluri!

Măcinați de problemele cu care clubul s-a tot confruntat în ultima perioadă, dinamoviștii s-au prezentat la meciul contra ilfovenilor cu un prim 11 total schimbat, bazat pe foarte mulți tineri. Deși toate indiciile dinaintea confruntării duceau spre un rezultat negativ pentru elevii lui Dario Bonetti, „alb-roșii” au ieșit câștigători la finalul partidei și nu au ratat ocazia să le dea o replică contestatarilor.

Mihai Eșanu, unul dintre cei mai buni fotbaliști ai lui Dinamo din duelul de aseară, le-a dat o replică dură celor de la FC Voluntari. Portarul în vârstă de 23 de ani a mărturisit că declarațiile celor care nu le dădeau nicio șansă „câinilor” nu au făcut altceva decât să îi motiveze și mai tare pe jucătorii din Ștefan cel Mare. Totodată, Eșanu a vorbit și despre situația salarială din „Groapă”, dar și despre posibilele plecări ale colegilor săi.

”Am văzut că nimeni nu avea încredere în noi și ne-am mobilizat și mai tare, dar nu asta a fost decisiv. Știam ce avem de făcut. Ne întărește lipsa de încredere. Nimeni nu ne dădea nicio șansă. Zici că juca PSG cu liga a doua. Parcă jucam cu Real Madrid. Am avut cotă 6 la pariuri. Toată lumea ne cânta ’Prohodul’, dar am ieșit învingători.

Nu vreau să mai vorbesc despre probleme. I-aș lăsa pe cei cu experiență să discute despre asta. Sunt tânăr și nu cred că trebuie să vorbesc eu despre bani. Am primit un avans pe luna iulie și, din discuțiile pe care le-am avut cu domnul Mureșan, după intrarea în insolvență, banii vor fi la zi.

(n.r. despre jucătorii care vor să plece de la echipă) Nu avem de ales. Dacă ei vor să plece și nu se întâmplă ceea ce doresc ei, va trebui să ne descurcăm și fără ei. Va fi foarte greu pentru că ei sunt în momentul de față cei mai importanți, jucători cu experiență. Echipa cu ei începe și cu ajutorul lor putem să creștem. Dacă vom rămâne fără ei, trebuie să rezistăm”, a spus Mhai Eșanu, potrivit Digi Sport.