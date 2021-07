Dragoş Bon, resemnat după eşecul cu FCSB: ,,Azi am suferit! E un rezultat ruşinos”

Dragoş Bon, antrenorul interimar al celor de la CS U Craiova, a reacţionat la finalul jocului pe care ,,alb-albaştrii” l-au pierdut fără drept de apel pe Arena Naţională.

Echipa FCSB-ului s-a impus cu scorul de 4-1, după ce au marcat Moruţan, Octavian Popescu, Andrei Cordea, Mateiu autogol, respectiv Markovic, pentru CS U Craiova.

Dragoş Bon spune că echipa sa a suferit în meciul pe care l-a disputat contra FCSB-ului, iar şocul plecării lui Marinos Ouzounidis nu a produs nimic pozitiv.

,,E greu când primești asemenea goluri. Azi am suferit. E greu când pleci de la 1-0 într-un derby după o situație care nu anunța nimic. Doar cine nu muncește nu greșește. A fost un moment în care li s-a turnat plumb băieților mei.

După pauză am încercat să schimbăm. Cred că am arătat mai bine în a doua repriză, dar am primit un nou gol din neșansă, dintr-o greșeală individuală. Șocul plecării lui Ouzounidis n-a fost pozitiv. Am încercat la pauză să-i trezesc pe băieți, dar nu s-a întâmplat în totalitate. A apărut și accidentarea lui Ivan, apoi accidentarea lui Câmpanu. Nu știu ce probleme au, sper să nu fie foarte grave.

FCSB are o calitate foarte bună. Au fost mai inspirați și mai buni decât noi. Îmi prezint scuzele față de suporterii noștri. E un rezultat rușinos. Sper ca băieții să se trezească și să facă uitată această înfrângere.”, a declarat Dragoş Bon, la finalul jocului cu FCSB.