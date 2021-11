Drama unui cunoscut sportiv de la Dinamo: ,,Mi-am urât corpul! Copilăria mea a fost o traumă uriaşă”

Un cunoscut sportiv de la Dinamo Bucureşti s-a confesat şi şi-a dezvăluit povestea incredibilă de viaţă şi greu de digerat de cei mai mulţi cititori.

Handablistul Cedric Sorhaindo, cel mai titrat jucător din lotul lui Dinamo, fiind campion mondial, campion olimpic și câștigător al Ligii Campionilor, a povestit momentele cumplite din copilăria sa. Acesta a fost operat la ambii genunchi la vârsta de trei ani, iar mama sa l-a sprijinit tot timpul până a ajuns să performeze la cel mai înalt nivel în handbal.

,,Handbalul nu m-ar fi putut iubi, dar l-am forțat eu să mă iubească. Povestea noastră a început într-un mod neobișnuit. Am făcut prima operație la trei ani, la ambii genunchi. A fost o lovitură uriașă la începutul vieții mele. Chiar dacă medicii au făcut o treabă grozavă, pe mine nu m-a ajutat. Mi-am urât corpul! Copilăria mea a fost, în cea mai mare parte, o traumă uriașă. Mama mi-a spus că am rupt toate fotografiile cu mine, atunci când eram adolescent. Eram foarte apropiat de mama. Ea a făcut totul pentru a mă ghida spre direcția bună. Și așa am început să joc handbal. Când eram adolescent, handbalul era ca un refugiu.

Fiecare medalie, fiecare titlu, au fost ca o răzbunare asupra vieții. Și așa le-am arătat degetul mijlociu celor care m-au criticat.

Xavi Pascual m-a primit cu brațele deschise la Barcelona. Este un alt om pe care îl numesc „tată”. A avut o influență imensă asupra mea, dovadă că vreau să devin antrenor după ce îmi termin cariera.’‘, a declarat Cedric Sorhaindo, potrivit eurohandball.com.