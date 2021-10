Duelul milionarilor din Liga 1: ,,Rotaru nu se compară cu Mititelu”

Oraşul Craiova are în acest moment două echipe în Liga 1, una patronată de Mihai Rotaru, iar cealaltă de către Adrian Mititelu.

Dumitru Dragomir, fost preşedinte al LPF, a vorbit despre cei doi finanţatori. Acesta suşţine că Mihai Roatru este mult mai înstărit decât Adrian Mititelu, însă niciunul dintre cei doi nu-l pot devansa în duelul milioanelor pe Gigi Becali, patronul celor de la FCSB.

,,Rotaru nu se compară cu Mititelu, are peste 300 de milioane. Mititelu a vândut un teren cu 30 de milioane. La nivel de Gigi Becali nu este însă nimeni, nici Ioan Niculae. Eu știu ce are Gigi Becali.

Arpad Paszkany trăiește bine… Și Ioan Neculaie (fostul patron de la FC Brașov) trăia bine. Averea pe care o are Becali… M-am dus alaltăieri la el, pentru că având bani, m-am dus să mai cumpăr un lot. Mi-a zis că nu-mi mai dă cu 500 de euro metru. I-am spus să-mi mai dea 5.000 de metri, să mai fac două trei blocuri. Și n-a vrut să-mi dea. A zis că dacă îmi dă cu peste 500 de euro. A vândut, vis-a-vis, de unde am eu, cu drum, canalizare, de 30 de milioane de euro. Și nu mai vrea să mai vândă.

Am stat la el vreo 30 de minute și îl sună o maică și i-a cerut pentru biserică. I-a spus să trimită factura și un istoric, să poate să dea banii. M-a impresionat, nici n-o cunoștea pe aia. Peste 10 minute, sună un preot: „Domnu Becali, avem nevoie, ne plouă în biserică!”. A zis să trimită factura. N-am văzut așa ceva. Are pământ acum de cel puțin 1 miliard, 1 miliard jumătate.”, a declarat Dumitru Dragomir, pentru ProSport.