Erik ten Hag și-a pus elevii la zid după umilința cu Manchester City: „Ne-am dezamăgit pe noi înșine”

Manchester United a fost învinsă de Manchester City, cu 3-6, în deplasare, în Etapa a 9-a din Premier League.

„Ne-am dezamăgit pe noi înșine și suntem extrem de supărați”, a recunoscut Erik ten Hag

Toate golurile gazdelor au fost marcate de doi jucători, Phil Foden și Erling Haaland, care au realizat câte un hat-trick.

La final, antrenorul oaspeților, olandezul Erik ten Hag, nu a ezitat să-și critice jucătorii. „Este destul de simplu, a fost o lipsă de credință. Dacă nu lupți, e clar că ai o mare problemă. Când nu crezi pe teren, atunci nu poți câștiga jocuri, este inacceptabil. Am fost indisciplinați, nu am respectatregulile și am fost loviți, asta s-a întâmplat astăzi.

Pentru mine a fost o surpriză că nu am stat pe piciorul din față, nu am fost curajoși și am lăsat prea multe spații. Tot meritul pentru City, dar nu are nimic de-a face cu City. Performanța noastră nu a fost bună. Și asta s-a datorat credinței individuale și ca echipă.

Din primul minut am simțit asta și la pauză am schimbat lucrurile și ne-am schimbat atitudinea. Am văzut un alt Manchester United după pauză și am marcat goluri, am mai creat câteva ocazii.

Am fost mai curajoși, am a venit în jumătatea adversă și am marcat trei goluri. Dar în acest moment nu mă pot gândi la aspecte pozitive. Ne-am dezamăgit fanii, ne-am dezamăgit pe noi înșine și suntem extrem de supărați”, a spus ten Hag după meci, conform publicației Mirror.