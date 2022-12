Este oficial: Novak Djokovic va juca la Australian Open 2023! Când ajunge sârbul la Melbourne

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovic a primit confirmarea oficială că va juca la Australian Open 2023 și va ajunge la Melbourne săptămâna viitoare.

Directorul Australian Open e convins că Novak Djokovic va fi favoritul publicului

Djokovic a fost în centrul unui scandal la ediția din acest an. El a fost reţinut la sosirea sa la Melbourne, Djokovic a fost expulzat şi condamnat la o interdicţie de trei ani de a intra pe teritoriul Australiei, după o intensă bătălie juridică.

Între timp, guvernul australian a modificat regulile de intrare în țară, în sensul că au acces inclusiv persoanele care nu s-au vaccinat. Mai mult, noul ministru al Imigrației, Andrew Giles, a anunțat interdicția la adresa lui Djokovic, semnată de predecesorul lui, Alex Hawke.

În acest context, Craig Tiley, directorul primului turneu de mare Șlem al anului, care în 2023 va avea loc între 16 și 29 ianuarie, a venit cu noutăți.

„Ultimii doi ani au fost foarte dificili pentru toată lumea, nu doar pentru Australian Open. Dacă faci un pas înapoi și te uiți, acele circumstanțe erau în afara controlului nostru. Am fi preferat ca situația din 2022 să nu aibă loc. Am făcut tot ce am fi putut face atunci? Da.

Ne concentrăm să-l primim înapoi pe Novak. El sosește săptămâna viitoare. Participă la un eveniment în Adelaide și apoi vine la Australian Open.

Am vorbit mult cu el pe parcursul anului, este un mare campion. Joacă cel mai bun tenis și va fi favoritul publicului. Este popular în Australia, are o mare bază de fani aici”, a declarat Tiley, conform Times of India.

Spectatorii ar putea aplauda la Australian Open și în timpul desfășurării punctului

Oficialul australian s-a referit și la situația jenantă în care a fost pus rusul Daniil Medvedev, huiduit copios de mai multe ori. „Cred că există parametri în care suporterii trebuie să se comporte.

Ori de câte ori există o persoană din public perturbă siguranța sau plăcerea cuiva care stă lângă el, ar trebui eliminat. Cred că ar trebui să te poți bucura de sport. Ar trebui să poți să strigi ceea ce vrei să strigi, să te distrezi, să te entuziasmezi.

Din punctul meu de vedere, aplauzele ar trebui să existe tot timpul în tenis, nu doar între puncte. Mulțimea ar trebui să fie impulsionată să facă asta, să existe o voce puternică, în stare să poată obțină acest lucru.

De asemenea, cred că ar trebui să existe un regulament pentru comportament. Dacă un individ perturbă meciul, ar trebui îndepărtat, pentru că este clar că nu se află în tribune pentru a se bucura de tenis, ci din dorința de a deranja”, a mai spus Tiley.