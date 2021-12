EXCLUSIV | Anamaria Prodan îl îngenunchează pe Reghecampf cu ultimul mesaj!

Impresara a lansat un nou mesaj în direcția fostului său soț, după ce acesta a transmis, în cursul zilei de ieri, un comunicat prin care îndeamnă presa să nu îi mai folosească numele, în subiectele tabloide. La scurt timp după mesajul lui Reghecampf, Anamaria Prodan a ieșit din nou la atac, asta după ce îl sfătuise pe actualul antrenor al celor de la CSU Craiova să stea în umbră și să nu îi mai deranjeze familia.

La scurt timp după ce a postat un mesaj devastator pe rețelele de socializare, agentul a vorbit detaliat și în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă. Anamaria Prodan a dezvăluit că Laurențiu Reghecampf face pași neînțeleși, în condițiile în care este însurat în acte. Acesta se pare că a sustras, alături de amanta sa, bunurile familiei. Totodată, impresara a declarat că traseul profesional al tehnicianului în vârstă de 46 de ani a luat-o în jos odată cu apariția lui Corina Caciuc.

„ Domnul Reghecampf induce în eroare opinia publică. Domnia sa a introdus acțiune doar de divorț, însă fără partaj. Probabil foarte speriat de faptul că mizeria vieții domniei sale nu o mai ascundem sub preș . Viața privată presupune evitarea aparițiilor în evenimente mondene, sau pictorial cu actuală amantă, acuzată de destrămarea unei familii fericire, unde doar domnul Reghecampf mima se pare această fericire de mulți ani și “ îndura” prezența familiei. Pentru a-și pune la cale planul diabolic alături de ultima amantă! Astăzi ,subsemnata ,Anamaria Reghecampf a introdus pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Buftea 2 plângeri penale, urmând că organele abilitate să constate cine a sustras bunurile și banii familiei PRODAN. Reghecampf și cine a furat și promovat în presă poze intime cu subsemnata ,Anamaria Prodan.

Destrămarea, batjocora și umilința familiei ,expunerea prin pictoriale cu amanta au afectat atât imaginea subsemnatei Anamaria Prodan, construită cu muncă și sacrificii în atât de mulți ani , cât și integritatea psiho-fizică a copiilor, în special a celui minor, aspect ce nu pare să-l preocupe pe ,,tatăl și familistul” Reghecampf, ce se arată mai mult preocupat de liniștea personală și liniștea amantei Caciuc , niciodată de ale copiilor. Tatăl , bărbatul și omul Reghecampf țipă în gură mare că i se pun piedici de către subsemnata, că nu își poate vedea copilul el neștiind nici măcar pe unde sunt copiii lui !habar nu are !

După cum am spus ,domnul Reghecampf mimează foarte prost bună credință, dar n-o respectă, în condițiile în care nu se mai preocupă de soarta copiilor săi de multă vreme , speriat fiind de apriga “corecție “ din partea amantei , lucru pe care preferăm să nu-l credem și să l luăm doar la nivel de zvon .

Comportamentul omului expus public Laurențiu Reghecampf este într o cădere deplorabilă Acest specimen pe care îl vedem astăzi nu are legătura cu soțul și tatăl Laurențiu Reghecampf ( așa cum l am cunoscut eu și copiii). Modul în care a acționat prin trădarea familiei l-a făcut să-și arate adevărată față și valoare, lipsite de afecțiune și valori familiale! Este clar că valoarea de bărbat adevărat i-a fost dată până acum de subsemnata ,care a avut grijă și de imaginea publică neștirbită a domnului Laurențiu Reghecampf! Însă, prin înverșunarea împotriva propriei familii, ignorarea și nepăsarea față de propriul copil minor, acesta și a dat arama pe față , întărind și mai tare zicala românească ‘din cocoș nu faci găina ……. Gospodină’.

De altfel, deși cere tuturor să nu-i discute viață privată, prin trimiterea de notificări penibile și nelegale, domnul Reghecampf promovează personal indecentă și propriul public,( sugerez domnului achiziționarea dicționarului limba română ) prin promovarea pictorialelor difuzate în mass-media cu amanta, plimbări cu paparazii apăruți întâmplator, în condițiile în care copilul lui suferă datorită faptului că îl ignoră sistematic de luni și luni de zile și pe care l-a mințit ani de zile că “nu există la tati amante sau femei “.

Acțiunile domnului Reghecampf ( prost sfătuit, în sufletul meu fiind sigură că-s puși toți să-l umilească definitiv și doboare în ochii tuturor ) sunt pline de cruzime și denotă iresponsabilitate împinsă la extrem. Este de neînțeles cum un om poate trimite notificări zilnic către presă, unde cere public să nu i se pronunțe numele, să nu se scrie articole despre persoană domniei sale , în timp ce tot domnia sa trimite către publicății personal rugăminți și fotografii pentru a apărea pe prima pagină. După apariția lor, domnul Reghecampf trimite de această dată notificări cu mențiunea, căci îi va da în judecată, pentru că și au permis să le publice. Cine să l mai înțeleagă pe domnul Reghecampf care nu a înțeles încă că în întuneric până și umbră ta te părăsește.

Aș vrea să înțelegeți că în această poveste urâta nu este vorba de suferință, nervi sau supărare, așa cum văd că titrează toate ziarele ! În această mizerie unde domnul Reghecampf se zbate și se bate cu pumnul în piept , adevărul trebuie să iasă la suprafața. Căci dacă s-a călcat strâmb , se judecă mereu drept. Sau o altă vorbă înțeleaptă “ un picior drept nu se teme de un pantof strâmb “

Astfel de “ oameni “ merită să rămână în “istorie “ pentru ceea ce fac ei personal nu pentru ceea ce a făcut familia pentru ei. Faptul că domnul Reghecampf este păcălit de tot felul de ciudați cărora pe vremuri ,alături de familie în trecut nu le cunoștea numele , am descoperit cu stupoare că azi ciudații îi călăuzesc pașii către … nicăieri. Noi un an am încercat să-i explicăm că dacă nu știi încotro mergi , uită-te înapoi ,de unde ai venit. Este prea târziu pentru domnul Reghecampf pentru că în căderea lui amețitoare lumea s-a dat de o parte și el s-a tot dus și dus până nimeni nu l-a mai putut salva. Acest domn Reghecampf și-a mințit , trădat și batjocorit familia în cel mai cumplit fel, plănuind pas cu pas devalizarea averii copiilor lui , transferând fără rușine sume incredibile amantei , prefăcându-se că și iubește copiii , soția și prefăcându-se că înțelege și apăra valorile familiei ! Domnul Reghecampf și-a dat aramă pe față forțat fiind de amanta pe care o mințea de ceva ani că divorțează , uitând să și anunțe și familia de intențiile domniei sale.

Când amenințările și umilințele amantei au devenit cunoscute familiei , domnul Reghecampf s-a apucat de plâns , de scris mesaje de iertare familiei…. Familie care l-a iertat și a luptat ca amanta să nu șantajeaze sau să nu distrugă imaginea muncită greu … în tot acest timp domnul Reghecampf “ se lupta “ să salveze și capra și varza, făcând chiar și nuntă de cristal cu mulți invitați. Mimând din nou fericirea absolută, acesta a fugit după câteva zile de acasă cu toate lucrurile care nu îi aparțineau în totalitate. Uitând că acestea au fost achiziționate pe timpul căsătoriei împreuna cu soția Anamaria Prodan. Puțin cam grăbit domnul Reghecampf a uitat că mai există 4 copii care au nevoie de sprijin în viața și de averea pentru care am muncit atâția ani. Amanta oare îl lua pe vremea când era un anonim , un neica nimeni ?

Pe salariul de 30 milioane lei vechi pe la fc Buftea ? NU. CU SIGURANȚA. Domnul Reghecampf avea treabă multă pe lungile perioade când nu avea contract ( fiind dat afară de peste tot ), să-și caute prin Dubai validări de bărbăție în alte lumi nedemne lui ! Pentru acest lucru domnul Reghecampf ,trebuie să înțeleagă că a venit vremea să dea socoteală în față familiei , a poliției , a parchetului, etc. Pentru că ANAMARIA PRODAN , avocat la bază , alături de cei mai sclipitori avocați din țară , au decis să deschidă procedura de partaj. Domnul Reghecampf tremură din toate încheieturile căci amanta cu siguranța va arăta contul bancar și va ridică din umeri căci tranzacțiile făcute erau … “ family support “ Tocmai pentru că am simțul umorului foarte bine dezvoltat mă gândesc și azi dacă amanta îmi este rudă ,dacă îmi este cunoscută mie ,altora sau tuturor. Cu siguranța rudă nu îmi este , nici cunoscută ,iar din ce am întrebat prietenii ..mi-au spus că nu avem legătura de rudenie , însă ei au cunoscut o din … oraș. Concluzia serii este și ea plină de umor … e frumos când lumea te cunoaște .. din oraș, dar mai frumos este când lumea te cunoaște de la tv. Așadar, încercările timide ale domnului Reghecampf sunt ilegale. Oricine ii poate pronunța numele deoarece singur își distruge imaginea, iar dumneavoastră doar observați și notați…. deoarece este meseria dumneavoastră. Final ? Pentru domnul Reghecampf : vrei nu vrei , bea aghiazmă limbuta de aur alias Reghecampf !Vă iubesc și vă respect , a dumneavoastră inegalabilă, ANAMARIA PRODAN” a transmis Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.