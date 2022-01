EXCLUSIV | Anunț de ultimă oră despre transferul lui Antonio Sefer: „Îl vând pentru că am știut să-l aleg”. Ce sumă poate primi Rapid

Antonio Sefer este unul dintre cei mai promițători jucători din campionatul românesc și cel cu care Rapidul poate da lovitura pe piața transferurilor.

Acesta a ajuns la gruparea din Giulești în luna februarie a anului 2019, pe vremea când clubul era în a treia divizie. Florin Manea a detaliat cum l-a adus în România de la olandezii de la Groningen pe talentatul fotbalist.

De asemenea, agentul a dezvăluit că a primit mai multe oferte pe numele jucătorului, iar una dintre acestea este concretă. Rapid ar putea obține până la un milion de euro pentru fotbalistul de 21 de ani, conform lui Manea.

”Îl vând pentru că am știut să-l aleg, știu ce calități are. E o diferență între a te uita la un meci sau la un jucător și a analiza un meci sau un jucător. Eu mă uit la calitățile lui, la intenția sa, la cum joacă, la ce face acel jucător și mi-l imaginez cum ar face în altă echipă. Știam că o să-l vând de când l-am adus. Da, eu l-am adus la Rapid.

Toată lumea credea că Sefer costă 150.000 de euro. Am avut și un pariu cu Marica. Zicea că nu pot să-l iau la Rapid în Liga a 3-a că a încercat și el. Toni (n.r. Sefer) aparținea de academia lui Groningen, iar șeful de acolo cerea 150.000 de euro. Eu am sunat un prieten impresar foarte influent în Olanda, mi-a dat numărul patronului, am vorbit cu el și l-am luat cu 10.000 de euro. Ciprian Marica îmi datorează și acum o săptămână la Caelia.

Având foarte multe conexiuni prin transferurile pe care le-am făcut, cunosc foarte mulți oameni, pot să semnalez jucători și se uită la ei că știu despre ce vorbesc. Nu îl sun pe Txiki Begiristain la Manchester City să-l dau pe Sefer. Pot să sun în Italia la echipe din prima ligă sau care încearcă să promoveze, în Belgia, Olanda.

S-a vorbit despre Sampdoria, Pisa, Brescia, Salernitana. Sunt discuții cu mai multe echipe. Una dintre ele este mai interesată și mi-au dat o hârtie în care mi se cere să determin un preț. În fucție de prețul respectiv, dacă este în bugetul celor de acolo, se va ajunge la oferta scrisă. În momentul de față, pentru că sunt eu, Sefer se poate vinde pe 500.000-1.000.000 de euro. Afacerea s-ar face la vară. Transferurile nu se fac de pe o zi pe alta. Prețul lui depinde și de evoluțiile lui. Dacă dă câte două goluri meci de meci, poate iau și patru milioane. E determinant să părăsească, are deja un ciclu, sunt trei ani de când e la Rapid”, a declarat Florin Manea, la Realitatea Sportivă HD.

Postul de televiziune Realitatea Sportivă HD se poate vedea în grila operatorului RCS/RDS, PE CANALUL 145.