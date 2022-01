EXCLUSIV | CFR Cluj, poziție dură față de FRF: „Unii din Federație să câștige bani, iar Dan Petrescu să plătească. Nu am crezut vreodată”

Dan Petrescu a fost una dintre variantele oficialilor de la FRF pentru preluarea postului de selecționer al echipei naționale de fotbal a României.

După plecarea lui Mirel Rădoi, Edi Iordănescu a ajuns la o înțelegere cu șefii de la Casa Fotbalului pentru a conduce prima reprezentativă.

Tratativele pe care oficialii Federației le-au purtat cu Dan Petrescu nu s-au concretizat deoarece acesta se află sub contract cu CFR Cluj, iar FRF nu a dorit să achite clauza sa de reziliere.

Cristi Balaj, actualul președinte al ardelenilor, s-a arătat extrem de deranjat de momentul în care Federația a ales să discute cu Dan Petrescu, atunci când Liga 1 încă nu intrase în pauza de iarnă, iar CFR Cluj încă avea meciuri de disputat în campionat.

De asemenea, oficialul din Gruia a criticat dur varianta delor de la FRF în care antrenorul de 54 de ani ar fi trebuit să aducă bani de acasă pentru a ajunge selecționer.

”Știu că s-a discutat cu Dan Petrescu. Nu am participat la ele. Dezamăgirea mea a fost că s-a discutat cu două săptămâni înainte de ultima etapă de anul trecut, timp în care am avut patru meciuri. Când am venit, Dan Petrescu a fost persoana care m-a sunat, cu care am vorbit. El, în mod special, a insistat să vin și a promis că vom fi împreună timp de trei ani de zile. Din punctul meu de vedere, așa cum s-a demonstrat, Dan Petrescu este un om de cuvânt. Mă gândesc că dacă ar fi dorit să plece, probabil ar fi discutat cu mine.

În momentul în care s-a dat voie ca Federația să discute cu el, Dan Petrescu s-a gândit că poate CFR Cluj nu mai are nevoie de Dan Petrescu și a spus că o să dea răspuns peste două săptămâni. Mi-aș fi dorit ca această discuție să fi suferit o oarecare amânare pentru că nu era nicio problemă dacă ea ar fi fost după ultima etapă de anul trecut pentru că am avut acea situație greu de gestionat. Noi am resimțit-o. Discuțiile au fost reale. În ce măsură l-a dorit Federația, nu știu. Cert este că noi suntem o societate care și-a construit un plan pe termen mediu și lung, împreună cu Dan Petrescu. Vorbim și de transferurile și rezilierile care s-au făcut în această iarnă. Și atunci nu aveam cum să renunțăm la acea clauză. Dar el merită. Nu mi se pare anormal că a fost ofertat. Este un antrenor care cunoaște foarte bine fotbalul românesc, fotbaliștii români.

Am văzut și discuția că ‘dom’le, să fi renunțat la bani’. Să muncească gratis? Adică el să plătească bani ca să fie antrenorul echipei naționale… Adică unii din Federație să câștige bani din fotbalul românesc, iar Dan Petrescu să plătească. Așa ceva nu am crezut vreodată că o să pot auzi o asemenea explicație”, a declarat Cristi Balaj, în direct la Realitatea Sportivă HD.

