EXCLUSIV | Detalii din culise despre patronul Rapidului: „Gigi 2! Are o realitate paralelă. Sunt bani aruncați pe geam”

Florin Manea a fost director sportiv la Rapid, în perioada în care clubul încă nu promovase pe prima scenă a fotbalului românec.

Actualul agent de jucători a dezvăluit un episod ce a avut loc în acea perioadă, unul în urma căruia a fost tras pe ”linie moartă” la formația din Giulești.

Manea a propus achiziționarea unui atacant pentru o sumă de 150.000 de euro, dar a fost refuzat. Din acel moment, unul petrecut în iarna anului 2020, a fost anunțat că nu se va mai ocupa de transferuri, iar peste șase luni, s-a produs ruptura definitivă între fostul oficial și clubul Rapid.

”Când eram în iarnă, aproape la câteva puncte de promovare, am zis să facem acum o investiție de 150.000 de euro până în vară. Ne luăm un atacant care dă 25 de goluri și promovăm sigur decât să riscăm să mai dăm două milioane anul viitor. Cum s-a și întâmplat. Din momentul acesta, mi-au zis ‘tu nu te mai ocupi de niciun transfer. Am decis cu Pancu să-l luăm pe Vali Alexandru (n.r. atacant, de la Gloria Buzău), e garanție, e ce ne trebuie’, și nu au promovat.

Deci eu am fost pus pe linie moartă încă din iarnă. Am vrut să-mi dau demisia, dar din păcate, parteneri de-ai mei, Pablo Betancourt în special, mi-au zis să rămân, să-mi fac datoria. Am rămas, dar nu am mai avut niciun cuvânt de spus.

Și nu am avut nici foarte mult de spus nici înainte, pentru că orice spuneam mi se spunea ‘nu, sunt banii mei, fac ce vreau’. Nu poți să-i spui unui patron să nu-și arunce banii pe geam. El sper că și-a dat seama, dar nu cred, că are o realitate paralelă că a aruncat acei bani. Dar există documente la club. Sunt bani aruncați pe geam, peste 200.000 de euro, în Liga a 2-a, când eu eram acolo. Vorbim doar de sume de transfer, fără să punem și salariile lor. Eu îi ziceam ‘Gigi 2, iară cu scheme’”, a declarat Florin Manea, la Realitatea Sportivă HD.

Postul de televiziune Realitatea Sportivă HD se poate vedea în grila operatorului RCS/RDS, PE CANALUL 145.