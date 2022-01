EXCLUSIV | Detalii din interior despre situația lui Alibec la CFR: „E mult mai bine pregătit decât înainte. Îmi doresc să-l sprijin ”

Denis Alibec a intrat în conflict cu Dan Petrescu și și-a exprimat dorința de a pleca de la CFR Cluj. Acesta este împrumutat de Kayserispor la formația din Gruia până în vară.

Atacantul de 31 de ani a avut o ofertă de la Yeni Malatyaspor, formația din Turcia pregătită de Marius Șumudică, dar mutarea a picat. Cristi Balaj a explicat care este situația din acest moment a internaționalului român.

În actualul sezon, Alibec a reușit două goluri și o pasă decisivă pentru CFR Cluj, în toate competițiile.

”Noi am considerat că pe Alibec trebuie să-l plătim până la 31 decembrie din moment ce și-a exprimat dorința că vrea să plece și că nu merge în cantonament. Voia să plece. Avea oferte. A discutat cu echipa lui Șumudică (n.r. Yeni Malatyaspor). Nu știu de ce a căzut acel transfer. Sper ca într-un final să se găsească soluții. Doar că le-am trimis propunerea să împărțim contractul în două, pentru că a stat jumătate de perioadă. Și am mai participat, pentru că am solicitat să facă o eșalonare, am încercat să-l sprijinim și să-i dăm o parte din salariu pe care îl primește acolo pentru următoarele șase luni, în contextul în care va accepta eșalonarea.

Sper să existe o negociere pentru că noi ceea ce am propus nu a fost acceptat. Anumite cerințe ale lor îmi e greu să cred că vor fi acceptate de club. Deja am discutat. Am primit recent o propunere de negociere. E puțin posibil să fie acceptată. Sper să nu se ajungă într-un impas să fim obligați să-l trimitem la echipa a doua pentru că echipa națională are nevoie de Alibec. El are nevoie să joace la un nivel cât mai înalt. Dorim să-l plătim, de fapt i-am oferit și posibilitatea prin care reușim să ne respectăm condițiile financiare față de el. Sper să existe totuși un dialog și într-un final să ajungă să joace la o echipă, să se pregătească și să redevină acel Alibec cu care ne-am obișnuit.

În momentul acesta avem un Alibec mult mai bine pregătit decât înainte. Perioada petrecută cu Dan Petrescu l-a ajutat. A avut anumite acte de indisciplină pe care le-a adus la cunoștință. Se află pe biroul meu, sunt referate făcute. Vor fi luate în considerare în momentul în care nu ne vom înțelege. Sper să avem înțelepciunea necesară, și el, și noi, împreună cu impresarul, să găsim o soluție. Îmi doresc din tot sufletul să-l sprijin, doar că în spatele meu există un grup de lucru și respect opinia majorității.

La noi lista este deja făcută. În momentul în care el ne-a comunicat că dorește să plece, noi eram deja în discuții avansate cu tot ceea ce am construit. Construcția lotului era deja efectuată luând în calcul plecarea lui Alibec și să-i respectăm dorința lui.

Relația dintre Alibec și Petrescu s-a rupt că nu a jucat. Dan Petrescu este un antrenor care limite când vine vorba de acceptarea unor acte indisciplinare”, a declarat Cristi Balaj, în direct la Realitatea Sportivă HD.

Postul de televiziune Realitatea Sportivă HD se poate vedea în grila operatorului RCS/RDS, PE CANALUL 145.