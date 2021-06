EXCLUSIV | FRF, avertizată de un conducător din Liga 1: „Antrenori avem, dar trebuie ales cu atenţie selecţionerul!”

Ultimele rezultate înregistrate de prima reprezentativă au agitat și mai mult apele în fotbalul românesc, astfel că tot mai mulți oameni cer o schimbare urgentă la echipa națională!

Selecționata condusă de Mirel Rădoi a mai bifat un eșec în mandatul acestuia, astfel că a ajuns la nu mai puțin de șase din totalul de 11 partide petrecute cu acesta pe banca tehnică. După înfrângerile istorice cu Armenia și Georgia, toată lumea din fotbalul românesc și-a arătat nemulțumirea și se cer schimbări semnificative la lotul național în vederea următoarelor dueluri din preliminariile Campionatului Mondial din 2022.

Președintele clubului Sepsi Sf. Gheorghe, Cornel Șfaițer, a vorbit în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă despre situația naționalei României și s-a arătat extrem de dezamăgit de ultimele evoluții ale tricolorilor, Oficialul covăsnenilor crede că elevilor lui Mirel Rădoi le-ar fi fost foarte greu să se impună la turneul final din acest an și a ținut să le atragă atenția celor din conducerea FRF, spunând că aceștia ar trebui să fie mai atenți în privința alegerii selecționerului.

„La ceea ce am văzut eu la acest turneu final era greu pentru România să se impună, dar nu imposibil. Rămânem cu regretul acesta că am ratat şansa de a juca la noi acasă, dar din păcate suferim în momentul de faţă. Eu personal sunt un fan al echipei naţionale, am fost alături de echipă în ultimii 20 de ani, dar trebuie să muncim cu toţii pentru a aduce un aport în aducerea primei reprezentative acolo unde a fost odată. Ne va fi foarte greu însă.

Noi avem o problemă generală. Chiar şi acum 10 ani aveam jucători care evoluau la echipe puternice, aveau destule soluţii. Ceea ce mi-a dat speranţe a fost naţionala de tineret la EURO 2019, dar din păcate puţini au reuşit să se impună la lotul mare.

Antrenori avem, dar trebuie ales cu atenţie selecţionerul. Eu nu vreau să spun nimic de Rădoi, dar din tehnicienii români pe care îi avem în momentul de faţă se pot găsi câţiva cu experienţă, echilibraţi, care să fie aduşi pe banca naţionalei!”, a spus Cornel Șfaițer, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.