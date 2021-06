Mircea Lucescu, propunere surprinzătoare pentru banca României: „E un băiat serios, ar merita!”

Tehnicianul român în vârstă de 75 de ani, Mircea Lucescu, le-a oferit celor de la FRF o variantă de înlocuire pentru actualul selecționer, Mirel Rădoi!

Mirel Rădoi este considerat de foarte multă lume drept principalul vinovat pentru ultimele rezultate ale naționalei. Ajuns la patru înfrângeri consecutive, tehnicianul în vârstă de 40 de ani este tot mai contestat în fotbalul românesc, astfel că foarte multe voci i-au cerut demisia acestuia. În ciuda acestor critici, Rădoi a mărturisit că nu are de gând să își schimbe filozofia de joc și vrea să meargă mai departe cu același stil ofensiv.

Cu toate acestea, Mircea Lucescu a propus un nume surpriză pentru postul de selecționer al României. Marco Rossi, care în prezent se află pe banca Ungariei, este considerat de Il Luce unul dintre cei mai potriviți antrenori ai momentului pentru tricolori.

”Marco Rossi este un fost jucător de-al meu, nu mă surprinde ce realizări are, un băiat foarte inteligent. Am o relație specială cu el, am rămas în contact cu el, e un tip preocupat să facă performanță.

L-aș vrea antrenor la naționala României, e un băiat serios, ar merita. E important să știi să te adaptezi culturii respective, jucătorilor de la națională, dar are o seriozitate în pregătirea meciurilor”, a declarat Mircea Lucescu, înaintea meciului dintre Ucraina și Austria, de la EURO 2020.