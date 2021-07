EXCLUSIV | Gigi Becali nici nu vrea să audă de o împăcare cu Anamaria Prodan: ,,Nu vorbesc cu femeile! Am eu nevoie de impresar?”

Gigi Becali, patronul lui FCSB, anunţă că nu se va împăca cu Anamaria Prodan, cu care s-a certat din cauza transferului lui Dennis Man la Parma.

Acesta spune că vorbea cu Anamaria Prodan doar pentru că era soţia lui Laurenţiu Reghecampf, fost antrenor la FCSB.

Patronul FCSB mai susţine că nu are nevoie de impresari ca să-şi vândă fotbaliştii, ci doar să negocieze salariile acestora.

,,N-am ce să mă împac. Nu vorbesc cu femeile. Vorbeam cu ea că era nevasta lui Reghe. Nu mă interesează. Nu stau să mă cert cu femeile. Un impresar este avocat. Pe mine nu mă deranjeaza. Eu când vand un jucator, nu-i bag în seama pe jucatori. Eu am nevoie de impresar ca să vând marfa? Eu vând un jucător şi Giovanni negociază salariul. La mine tot timpul nu se bagă impresarul la club. Eu am nevoie să am grijă de ei.”, a declarat Gigi Becali, pentru Realitatea Sportivă.