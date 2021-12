EXCLUSIV | Mesajul trimis înaintea tragerii la sorți a grupelor Nations League: „Nu vor apărea deodată 20 de jucători minunați”

Drumul spre Euro 2024 începe practic mâine atunci când tricolorii își vor afla adversarele din noua ediție a competiției înființate de UEFA în 2018.

UEFA Nations League oferă o a doua șansă echipelor care nu au obținut biletele pentru turneul final continental în urma preliminariilor. Și de asemenea în urma rezultatelor obținute în grupele ei se vor stabili urnele pentru tragerea la sorți a calificărilor viitoare. Acestea vor debuta în martie 2023, iar Costel Enache atrage atenția că misiunea de a ajunge în Germania va fi una extrem de dificilă.

„Lucrurile nu merg așa de o lună la alta, nu înseamnă că la anul vor apărea 20 de jucători minunați. Și atunci trebuie să sperăm că mai cresc dintre cei tineri, Ianis poate fi liderul noii generații, nu mă gândeam că alege un campionat de luptă.

Dacă o să vorbim la fotbal de fotbal și vom promova lucrurile pozitive putem evolua. Asta nu înseamnă că vom fi campioni europeni peste trei ani. Critica este normală, dar trebuie să fie argumentată, iar aici presa poate ajuta foarte mult”, a transmis Costel Enache, în exclusivitate prin intermediul realitateasportiva.net.

Evenimentul are loc la o lună după ce prima reprezentativă a terminat preliminariile CM din Qatar. Remiza de pe Ghencea în fața Islandei ne-a împiedicat să ajungem la barajul care ne-ar fi oferit o șansă în plus de calificare.

„Meciul în sine aș vrea să îl vedem neutru, a fost un joc bun, dinamic, la partida respectivă nu am fost supărat. Toți au fost implicați pentru un meci de o asemenea importanță, pe moment nu mi-am dat seama, dar lipsa spectatorilor a fost o problemă.

Și sunt convins că erau șanse mari să câștigăm dacă naționala era încurajată de publicul din tribune. Ca strategie nu avem ce reproșa, ăștia suntem, nu se putea mai mult. Nu e de blamat, avem niște limite, trebuie să le recunoaștem și cu asta basta”, a încheiat antrenorul.