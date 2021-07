EXCLUSIV | Prima reacție după gestul penibil făcut de Răzvan Burleanu și Gabriel Bodescu la meciul cu Honduras

Reprezentativa U23 a României a debutat cu dreptul la turneul de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice de la Tokyo.

Echipa condusă de pe margine de Mirel Rădoi a reușit să câștige în fața reprezentativei similare a Hondurasului, scor 1-0. Unicul gol a venit pe finalul primei reprize atunci când Ciobanu a trimis direct pe poartă din corner, iar mingea a ajuns în plasă, după ce a fost deviată de Oliva, jucătorul naționalei nord-americane.

Înainte de startul partidei, Gabriel Bodescu, secretarul general adjunct al FRF, a apăruat fără masca de protecție, în ciuda restricțiilor severe impuse de autoritățile japoneze.

După intonarea imnului național, delegația României a renunțat la măștile de protecție pe care le purta, înclusiv Răzvan Burleanu, președintele FRF. Alături de Burleanu și Gabriel Bodescu, se mai aflau la tribuna oficială Mihai Covaliu, președintele COSR, George Boroi, secretar general COSR, și Radu Vișan, secretar general FRF.

Acesta aspect a fost analizat, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă, și de Bogdan Stelea. Fostul mare internațional i-a luat apărarea lui Răzvan Burleanu și consideră că acesta nu ar trebui găsit vinovat.

”Domnul Burleanu nu a purtat mască? Nu știu care sunt restricțiile de acolo. Din moment ce nu a purtat mască, probabil avea și alternativa asta să nu poarte. Și ce să-i facem acum domnului Burleanu că nu a purtat mască? O să-l omorâm, ce o sa-i facem? Nu a purtat mască, nu s-a întâmplat nimic.

Îmi imaginez că dacă tot e în Japonia i s-au făcut 50.000 de teste și că nu e contaminat, că nu are virus, nu are absolut nimic. Am înțeles că restricțiile acolo sunt foarte stricte și nu cred că domnul Burleanu ar fi intrat în Japonia dacă ar fi fost infectat. Din moment ce nu ești infectat, ce se întâmplă dacă nu porți mască?

Japonezii consideră multe gesturi sfidătoare la adresa lor, iar dacă sunt atât de stricți, să nu mai organizeze olimpiade. În momentul în care organizezi o olimpiadă, toate țările care vin acolo au anumite tabieturi și culturi și feluri de a se comporta. Și nu poți să vii tu să le schimbi gesturi și dorințe de a fi de sute de ani doar că vii în Japonia și că așa trebuie să fie la ei în Japonia. Să nu mai organizeze olimpiade domnii din Japonia, dacă sunt atât de stricți”, a declarat fostul mare portar, în exclusivitate pentru Realitatea Sportivă.