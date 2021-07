Explicația pentru care Steaua a ajuns rapid o forță în fotbalul juvenil: „A fost una dintre priorități să avem un dosar bun”

Una dintre suprizele plăcute ale noii ierarhii a academiilor din România este clasarea Stelei.

De pe locul 61 în 2020, clubul din Ghencea a ajuns pe poziția a 13-a, în clasificarea anuală întocmită de FRF. Creșterea vine ca urmare a dosarului depus de steliști și de care s-au ocupat foștii jucători ai echipei Iulian Miu și George Ogăraru. Ultimul a dat detalii cu privire la reușita grupării pe are o reprezintă.

”Nu ştiu cum s-a făcut dosarul precedent. Dar ştiu că în decembrie 2020, când am revenit în club, copiii plecau din Academie. Acum vin tot mai mulţi, avem de unde să alegem, să facem selecţie. Eu cu Iulian Miu m-am ocupat de acest dosar.

Din momentul în care am venit, a fost una dintre priorităţi să facem un dosar foarte bun. Să punem în valoare toate facilităţile pe care le avem, umane şi materiale. Am adaptat modul nostru de funcţionare la cerinţele FRF. Și asta a fost cea mai mare volum de muncă, întocmirea documentaţiei.

Apoi, am repoziţionat antrenorii, conform pregătirii şi licenţelor pe care le deţin şi am obţinut toate omologările necesare pentru terenurile din baza sportivă. În plus, am alocat nutriţionist, preparator fizic, personal suport, care să poată să acopere toate nevoile grupelor de copii şi juniori pentru o dezvoltare sănătoasă”, a declarat George Ogăraru.

Fostul fotbalist a fost până în acestă lună managerul general al clubului spirjinit de MApN. De câteva zile a acceptat provocarea de a fi șeful Centrului de copii și juniori.

„Toată lumea se plânge că fotbalul românesc s-a degradat atât de mult şi că nu mai face performanţă la nivel european fiindcă nu s-a investit în copii şi juniori. De când am revenit, am avut ca proprietăţi şi echipa mare şi Academia. A fost o muncă grea, dar uite că îşi arată roadele într-un timp nesperat de scurt.

Echipa mare a promovat, iar locul ocupat de Academie este net superior. Am făcut o echipă foarte bună cu Iulian Miu.Ne-am asumat atât obţinerea licenţei pentru Liga a 2-a cât şi a unui loc mult mai bun în ierarhia Academiilor. Ministrul, personal, ne-a transmis să punem bazele unei Academii puternice şi asta vom face. Mai ales că e un proiect foarte apraope de inimile noastre.

Eu am început fotbalul de la 8 ani aici, în acest Centru al Stelei. De aceea vreau să le putem oferi cele mai bune condiţii juniorilor, ca să putem culege cât mai curând şi roadele”, a mai spus omul care se va ocupa de sectorul juvenil al clubului din Ghencea.