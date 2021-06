Fabulos! Ce a putut să facă Simona Halep la un poster cu ea de la Wimbledon

Simona Halep, numărul 3 WTA, încă nu și-a revenit în urma accidentării suferite în turneul de la Roma, dar speră să fie acum aptă din punctul de vedere al sănătăţii la competiția ce va lua startul pe 28 iunie la Londra.

Înainte de a lua startul la copetiţia de la All England Club, Simona Halep se distrează. Jucătoare de tenis a postat pe social media două poze în care arată diferenţa din momentul în care a câştigat Wimbledonul, în 2019, şi cea de acum.

,,Super-Simo” se amuză şi imortalizează momentul în care îi pune o mască de protecţie pe faţă posterului care o reprezintă pe ea când triumfa în finala Grand Slam-ului. ,,Trebuie să-i pun masca”, a scris Halep, pe Twitter.

Had to add the 😷 pic.twitter.com/wVpDtgj9XX

— Simona Halep (@Simona_Halep) June 22, 2021