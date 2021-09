FCSB n-a fost menajată deloc la Hunedoara: ,,Le-am spus băieţilor să nu-i respectăm mai mult decât e cazul”

FCSB a câştigat meciul din 16-imile Cupei României, în deplasarea de la CS Hunedoara, scor 5-3, dar cu mari emoţii în 120 de minute, după ce trupa lui Edi Iordănescu a fost egalată pe finalul celor 90 de minute.

Florin Maxim, antrenorul celor de la CS Hunedoara, a reacţioant al finalul jocului cu FCSB. Acesta a dezvăluit ce le-a transmis elevilor săi înainte de meci, la vestiare.

,,E frumos ce se întâmplă, ce pot să zic, da, am fost egalii FCSB-ului la finalul celor 90 de minute și am întors de la 0-3. Asta le-am spus și jucătorilor: să nu îi respectăm mai mult decât e cazul. Mă bucur că am făcut un meci bun și ne-am ridicat la nivelul unui adversar de Liga 1.

În prelungiri, diferența o fac și schimbările. La noi au intrat copii născuți în 2004-2005. Obiectivul nostru e campionatul și trebuie să avem în componență juniori. Avem juniori buni, dar se vede diferența de ritm. Nu poți să vii de la juniori și să joci împotriva FCSB-ului.

Putem să îl catalogăm ca pe un eveniment ceea ce s-a întâmplat în orașul nostru. Nu face decât să mă bucure și asta le spun jucătorilor în fiecare zi: noi am făcut lucrurile astea pe teren, domnul primar care ne-a susținut, nu îi enumăr pe toți, dar noi am făcut lucrurile să se miște în orașul ăsta.”, a declarat Florin Maxim, la finalul jocului cu FCSB.