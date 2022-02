Federer a făcut mult așteptatul anunț după triumful lui Nadal de la Melbourne: „În aprilie vom ști mai multe”

Elvețianul a privit din fața televizorului primul turneu de Grand Slam al anului în care spaniolul l-a depășit la numărul de titluri importante câștigate în carieră.

Federer se află în recuperare după ce mai multe probleme medicale l-au ținut departe de teren în ultimele 7 luni. Sportivul de 40 de ani a dat detalii în privința mult doritei sale reveniri pe teren.

Simt că în aprilie voi ști mai multe, apoi voi ști ce simt fizic. Până acum nu pot să alerg sau să fac exerciții simple, sărituri, opriri și porniri de pe loc. Sper ca în câteva săptămâni să fiu bine și să pot face unele dintre aceste tipuri de exerciții. Vom vedea cum va reacționa corpul meu la aceste tipuri de situații. Aceste exerciții sunt vitale pentru a reveni pe un teren de tenis. În aprilie sau mai vom ști mai multe.

În acest moment, impulsul este acolo. Sunt foarte motivat să revin și să-mi fac treaba pe teren. M-am antrenat zilele astea la sală și mâine o voi face din nou. Muncesc cât îmi este permis. Lucrurile merg bine. Este o accidentare cu o recuperare foarte lentă. Mi-aș dori să pot reveni mai repede, dar medicii și personalul fizic îmi interzic asta pentru a evita o posibilă revenire a problemelor”, a precizat Federer, pentru Credit Suisse.

El a precizat că a fost extrem de emoționat urmărind finala de la Australin Open, chiar dacă prin succesul din Australia, Nadal a trecut în fața sa în privința trofeelor de Grand Slam trecute în palmares personal.

„Meciul a durat prea mult, iar eu am mulți copii! Așa că nu am putut urmări fiecare punct, dar am văzut finalul și a fost ceva emoționant. A fost o victorie foarte muncită! În urmă cu câteva luni, Rafael Nadal îmi spunea că nu se simte prea bine din punct de vedere fizic. Iar acum ridică deasupra capului trofeul de la Australian Open! Visele pot deveni realitate, iar Rafa a oferit cel mai bun exemplu. Este un exemplu demn de urmat! Tenisul poate oferi povești senzaționale”, a mai transmis Federer.