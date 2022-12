Flavius Stoican, noul antrenor de la FC Botoșani: „A făcut treabă bună la Iași, îi place Moldova”

„În momentul ăsta am antrenor. Azi noapte am decis să pun un antrenor cu experiență pentru că experimentul ăsta sau să încerc tot felul de improvizații din club. Nu am văzut tot meciul că sunt plecat, dar ce am auzit mă înspăimântă.

Nu credeam că fotbalul te pedepsește atât de repede și de rău. Ca atare am vorbit cu Flavius Stoican să vină la Botoșani, el având o predilecție, a făcut treabă bună la Iași, îi place Moldova, sper să facă treabă măcar până în vară la Botoșani, să mă scape de la retrogradare”, a spus Valeriu Iftime, conform Fanatik.