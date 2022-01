FOTO | Simona Halep se răsfață din plin după succesul de la Melbourne

Simona Halep (30 de ani) a câștigat turneul Melbourne Summer Set 1, cu o victorie contra jucătoarei Veronika Kudermetova (24 de ani, 31 WTA), scor 6-2, 6-3.

Jucătorea română de tenis și-a scos echipa la o plimbare cu barca pe râul care traversează orașul australian.

Halep a fost la rândul ei recompensată cu o pizza în formă de rachetă de tenis.

„Simona a avut parte de cea mai bună pizza„, au scris cei de la We Are Tennis, care au preluat imaginea de pe contul de Instagram al jucătoarei.

Simona Halep has had the best pizza ever

(📸 @Simona_Halep) pic.twitter.com/ml1LOYAaSd

— We Are Tennis (@WeAreTennis) January 10, 2022