Gică Hagi privește cu mândrie în urmă: „Muncim pentru România și cred că am făcut-o extraordinar!”

Considerat cel mai bun fotbalist român al tuturor timpurilor, actualul antrenor al celor de la Farul Constanța a reușit să impresioneze și datorită proiectului său de la Ovidiu, început în anul 2009!

După ce a izbutit să facă o țară întreagă mândră pe vremea când îmbrăca tricoul României, acum, Gică Hagi a ajuns să fie apreciat foarte mult pentru proiectul de la formația constănțeană. Decarul Generației de Aur a luat de la zero un proiect și a reușit în doar câțiva ani să devină campion al României, să vândă mai mulți tineri fotbaliști pe sume impresionante, dar și să alimenteze loturile naționale cu jucători din propria pepinieră.

Acum, privind retrospectiv, „Regele” se declară mulțumit și mândru de ceea ce a lăsat în urmă. Hagi a vorbit astăzi, de Ziua Națională a României, despre cât de mult înseamnă pentru el proiectul inițiat acum mai bine de un deceniu, dar și despre satisfacția pe care o are în momentul în care vede că poate ajuta tinerele talente să iasă la lumină.

„Am avut un gând, acela de a investi în tineri, cum alții au investit în mine, la fel și eu, la rândul meu, am vrut să investesc în tineri, în copii. Sunt mândru și îmi place să îi văd, mai ales pe cei mici, când îi văd, uiți de toate. Uiți de tot ce ai, și datorii și tot, când îi vezi. Investiția în copii înseamnă că trebuie să ai grijă de ei, în fiecare zi să îi faci să fie mai buni, să îi educi, pentru că totul e educație, mentalitate.

Trebuie să fii om. Să știi să fii echilibrat, să știi să îți cultivi aproapele, prietenii, familia, anturajul tău care-l ai, să știi să te comporți pe unde te duci. Fiecare club, fiecare academie muncește pentru echipa națională, noi muncim pentru România și cred eu că am făcut-o nu bine, extraordinar.

Aici am crescut, aici m-am format, ceilalți doar au profitat de mine, de calitatea mea și în rest, tot ce am făcut pentru România am făcut de plăcere și o fac de plăcere și cred că asta s-a văzut în toată cariera mea. Pentru România vii să dai totul, vii doar dacă simți și cred eu că am făcut-o bine”, a spus Hagi, citat de observatornews.ro.