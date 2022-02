Gigi Becali a pus mâna pe telefon și a sunat un antrenor din Liga 1! Motivul discuției: „Am vorbit cu cei de acolo”

Gigi Becali (63 de ani) și-a calculat atent pașii din această iarnă, astfel că a transferat doar doi jucători, unul dintre ei fiind adus liber de contract!

Malcom Edjouma și Florin Achim sunt singurele achiziții a celor de la FCSB, iar ultimul menționat a fost deja prezentat oficial în tricoul roș-albaștrilor. Fără angajament după despărțirea de Academica Clinceni, fundașul dreapta în vârstă de 30 de ani a fost adus de urgență la vicecampioana României, asta după ce patronul echipei l-a taxat pe Valentin Crețu pentru erorile repetate.

Înainte de a pune mâna pe Achim, oficialii FCSB-ului i-au cerut referințe lui Ilie Poenaru, antrenorul care a lucrat în ultimii ani cu jucătorul. Actualul tehnician al celor de la Gaz Metan Mediaș a dezvăluit că fostul său elev poate fi o variantă de înlocuire pentru Crețu, însă cel mai mult va conta cum va reuși să se integreze sub comanda lui Toni Petrea.

”El a refuzat multe oferte pentru mine. I-am spus că-l aduc la Mediaș. Am crezut că se vor debloca transferurile. Numai dimineața, când îl vedeam că vine la club mă măcinam, îmi părea rău că l-am încurcat. Am avut și o discuție cu cei de acolo. Am vorbit de calitățile lui, de plusuri, dar și de minusuri. Dar, are plusuri foarte multe. Va fi, cu siguranță, o concurență pentru Crețu. Până la urmă, va fi o chestie de integrare, dar, la cum îl cunosc, nu va avea probleme. E meticulos. Am și vorbit cu el”, a spus Poenaru, la Pro X.