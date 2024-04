Gigi Becali anunță 5 transferuri pentru a intra în grupele Champions League

Gigi Becali a anunțat că pregătește câteva transferuri, după victoria împotriva Universității Craiova (2-0). Omul de afaceri spune că vrea să aducă 5 jucători, în fiecare compartiment, și deja a dezvăluit primii doi fotbaliști de care s-a interesat: Louis Munteanu (atacant, 21 de ani, Fiorentina) și Denis Alibec (atacant, 33 de ani, Muaither).

„Echipa încă nu e ce îmi doresc. Mai vreau un atacant, dar și o extremă dreapta. Tavi a fost bunicel azi, dar nu e ce vreau. Nu mă pot plânge de el, dar nu e ce vreau pentru Europa.

Vreau să vorbesc mai mult de viitor. Acum vor veni jucători. E posibil să facem 3-4 transferuri. Încă nu am discutat. Doar am vorbit cu MM Stoica și i-am zis «Dacă luăm campionatul, trebuie să aducem 5 jucători». Mă interesează Liga Campionilor.

Și trebuie să aduc un vârf de careu, o extremă dreapta, un mijlocaș gen Bourceanu, un fundaș stânga și un fundaș dreapta. Poate și un fundaș central. Nu că schimb echipa, ci o dublez. Chestia e așa. Dacă tot am nevoie ca să atac campionat și cupele europene, de ce să nu dublez echipa cu jucători valoroși? E o chestie economică.

Louis Munteanu e un jucător care ne interesează. Chiar am luat legătura, mai demult. Dar nu am spus, ca să nu am concurență. Cu Alibec am vorbit, a vorbit și Coman la echipa națională. Din România mai pot fi doi jucători.

Eu văd unde suntem mai slabi, unde nu suntem periculoși. Toți jucătorii care vin îi verifică Pintilii, MM și Elias”, a declarat Gigi Becali în emisiunea „DigiSport Special”.

La finalul intervenției, Gigi Becali a mai dat un nume, pe care l-ar putea oferta: extrema Alexandru Mitriță (29 de ani), care în vară a revenit la Universitatea Craiova.

„Poate intru și la Mitirță, dar nu știu dacă vine. Că e oltean. Dacă ii zici lui Rotaru de Mitriță, va zice că vrea 3 milioane. Dar dacă îi iau pe Munteanu și Alibec și încă doi pe care îi vreau… Pe Munteanu dacă-l iau, nu-l iau pentru acum. Ci pentru peste doi ani. Îmi trebuie un atacant puternic, dar care să fie și tehnic”, a mai spus Becali.