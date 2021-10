Gigi Becali, în conflict cu Răzvan Burleanu, după noul protocol adoptat de FRF: ,,Nu îl mai cunosc, să fie clar”

Federaţia Română de Fotbal a anunţat un nou protocol în contextul creşterii cazurilor de COVID-19 în România. Astfel, fotbaliştii din Liga 1 vor putea evolua pentru echipele de club, dacă vor trimite la LPF dovada faptului că au fost vaccinaţi sau au făcut un test care a rezultat negativ.

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a oferit o nouă reacţie în acest sens. După acest nou regulament, omul de afaceri nu l-a menajat deloc pe Răzvan Burleanu, şeful de la FRF.

Acesta anunţă că nu vrea să mai audă de preşedintele FRF şi anunţă că dorinţa lui în acest moment, în contextul pandemiei de COVID-19, este aceea de a ,,nu muri fotbalişti pe terenul de fotbal”.

,,Sincer, nu am nicio înștiințare despre acest nou regulament. De unde ați aflat voi de el? Nici pe Burleanu nu îl mai cunosc, să fie clar. Vad că au inceput unii să sară pe mine că oblig fotbaliștii să nu se vaccineze. Sunt minciuni! Eu nu am aflat nimic de noul regulament. Eu doar am vrut să nu mai moară fotbaliștii pe teren.”, a declarat Gigi Becali, pentru ProSport.