Gigi Becali l-a vrut antrenor la FCSB pe Ioan Andone: „Sunt niște reguli pe care le pui la început”

Patronul FCSB, Gigi Becali, a vrut să-l aducă antrenor pe Ioan Andone, dar acesta a refuzat datorită trecutului lui de dinamovist.

Ioan Andone nu ar putea antrena FCSB, indiferent de oferta lui Gigi Becali

Informația a fost făcută publică de fostul tehnician, care nu a precizat când anume a avut loc discuția cu oficialul FCSB.

„Eu nu m-aș duce. Am avut o discuție cu Gigi, acum mai mulți ani. ‘Bă, pe tine te-aș lua antrenor, dar tu ești prea dinamovist’. Nici nu s-a pus problema că îmi face el echipa, sau schimbări. ‘Bă, Gigi, orice ofertă mi-ai face, nu aș putea ‘.

Eu am fost și patru ani antrenor la Dinamo, pe lângă că am fost jucător. Nu că nu aș putea lucra cu el, că sunt niște reguli pe care le pui la început. Pe Dică am auzit că l-a lăsat, ți-o spun din sursă sigură. Nu a avut rezultate, s-a curățat.

Nu am făcut niciodată în 25 de ani de antrenorat schimbări în prima repriză. Numai dacă am avut jucători accidentați, s-a cerut afară, doctorul mi-a cerut să îl schimb. A fost inspirat, jucătorul care l-a băgat înscrie la câteva minute.

Poate a făcut-o Strizu, poate a făcut-o Pintilii, poate Gigi. Nu am lucrat cu asemenea patron, am avut și eu patroni răi. N-am trăit vremurile alea să-ți comande din tribune schimbările. Și nu cred că numai la FCSB se întâmplă.

Dacă sunt banii lui, știi cum zice el: ‘eu fac echipa, eu fac schimbările’. Tu accepți ca antrenor să te duci acolo, îți meriți soarta.

Eu sunt convins că Gigi le zice din prima clipă. Dacă tu accepți ca antrenor să îți fie trecut FCSB e problema ta, nu e problema noastră”, a spus Ioan Andone, conform fanatik.ro.