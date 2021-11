Gigi Becali, noi precizări despre situaţia de la FCSB: ,,Asta m-a nemulţumit! Eu îl schimbam la pauză”

Gigi Becali, patronul FCSB-ului, a răbufnit după egalul echipei sale cu FC Voluntari, în Liga 1, scor 0-0. Acesta a declarat că formaţia ,,roş-albastră” nu joacă nimic, iar dacă nu se va câştiga campionatul la finalul sezonului, lucrurile vor reveni la cum erau înainte de Edi Iordănescu.

După ce s-a declarat nemulţumit de întreaga echipă şi de Constantin Budescu, finanţatorul ,,roş-albaştrilor” a venit cu noi precizări. Acesta spune că nu este nemulţumit de Edi Iordănescu, ci de faptul că l-a ţinut pe Budescu în teren şi în repriza a doua a meciului cu FC Voluntari.

,,Eu nu am atacat pe nimeni, eu am fost întrebat și mi-am spus pe față nemulțumirea. Am spus că am câștigat șapte meciuri de la Dumnezeu, am spus că CFR joacă mai bine.

N-am spus că sunt nemulțumit de Edi. Nemulțumirea a venit de la faptul că l-a schimbat pe Budescu în minutul 67, că eu îl schimbam la pauză.

Eu l-am vrut pe Budescu, Edi nici nu l-a vrut, că a zis că o să aibă probleme, că nu știu ce. Eu îl știam, dar n-am crezut niciodată că poate să dea șapte exterioare.

Nu știu eu de sistem, dar nu stăm după Budescu. Pe mine mă interesează să joace echipa.”, a declarat Gigi Becali, pentru Digisport.