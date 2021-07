Halep intervine după ce Simone Biles a abandonat la Tokyo: ”Este o mare problemă, eu am simţit-o ani de zile”

Simona Halep a intervenit și ea în polemica pe care a stârnit-o la Tokyo vedeta americancă a gimnasticii, Simone Biles.

Sportiva de 24 de ani s-a retras din două probe din cadrul Jocurilor Olimpice, cea pe echipe și cea de individual compus, acuzând probleme din punct de vedere mental. Această decizie a iscat multe reacții ale vedetelor mondiale, printre care și Simona Halep.

Jucătoarea de tenis i-a luat apărarea gimnastei de 24 de ani, despre care a spus că, la un asemenea nivel atât de ridicat, presiunea este foarte mare și foarte greu de gestionat. Halep a dezvăluit că și ea a trecut printr-un moment greu de ordin emoțional, în 2014, atunci când își începerea ascensiunea în sportul pe care îl practică.

”Este o mare problemă, eu am simţit-o ani de zile. În 2014, am simtiţ-o cel mai mult, pentru că eram la început, nu ştiam cum să gestionez toate turneele, succesul pe care-l aveam. Este o încărcătură emoţională săptămână de săptămână ca să fii în top şi sunt de acord cu ele (Biles şi Osaka) că poate unii sportivi nu reuşesc să gestioneze această presiune.

Presiunea este epuizantă la un moment dat, simţi că nu mai ai putere să duci, să te antrenezi, trebuie să rezişti un meci întreg, turneu după turneu. Performanţa este foarte grea, din punctul meu de vedere, dar dacă ai dorinţă şi dacă accepţi tot ce ţi se întâmplă, chiar şi eşecul, consider că de la turneu la turneu, eşti mult mai puternic.

Eu am lucrat pe această parte şi nu pot să spun că am avut momente atât de depresive sau atât de grele să le pot gestiona, dar am trecut şi eu prin multe stări emoţionale negative. Pe parcursul anilor am înţeles că trebuie să lupt cu ele şi să accept ceea ce îmi vine şi de aceea am devenit mai puternică şi mental pe teren şi în afara terenului”, a declarat Simona Halep, pentru Antena Sport.