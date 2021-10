Ionuţ Chirilă, după dezastrul cu CS U Craiova: ,,În loc să murim de cancer, noi am făcut infarct”

Ionuţ Chirilă, antrenorul celor de la Academica Clinceni, a reacţionat la finalul jocului cu CS U Craiova, din cadrul etapei a 12-a a Ligii 1, terminat cu o înfrângere la scor, 0-5.

Golurile partidei care s-a disputat pe arena ,,Ion Oblemenco”, din Bănie, au fost reuşite de către Dan Nistor, în minutul 11, Jovan Markovic, în minutul 14, Nicuşor Bancu, în minutul 23, respectiv Andrei Ivan, în minutul 71 şi Ante Roguljic, în minutul 90+2.

La finalul jocului din Bănie, Ionuţ Chirilă nu şi-a putu explica cum de echipa pe care o pregăteşte a fost învinsă de o aşa manieră de elevii lui Laurenţiu Reghecampf.

,,Nu-mi explic cum am jucat excepțional 15 minute, în care am controlat jocul și nu prevedea nimeni acest dezastru și, în loc să murim ca un bolnav de cancer, adică ușor-ușor, noi am făcut infarct. După minutul 15, parcă ne-a împușcat cineva din elicopter. Nu poți să joci fantastic 15 minute, iar în celelalte 75 nu exiști, ăsta e rezultatul. Un rezultat normal, diferență de valoare.

Craiova poate să alinieze trei echipe de play-off. Am pierdut mijlocul terenului, le-am spus jucătorilor că trebuie să avem o circulație și o posesie superioară față de meciurile cu Botoșani și FCSB pentru a avea o șansă. Dacă reușeam să ținem jocul ăsta, puteam să ducem. Am reușit asta doar 15 minute. După aceea, linia de mijloc a Craiovei ne-a pulverizat. Le-am spus că nu putem să facem joc de tatonare cu Craiova. Facem ori joc de intercepție, ori nu facem. Dacă toți jucătorii Craiovei sunt letali cu fața de joc, avem probleme mari. N-am reușit să facem chestia asta și ăsta a fost rezultatul. Încă am semnul acesta de întrebare cum am reușit să începem jocul așa și cum am căzut definitiv.

Noi suntem o echipă în construcție. Eu am spus că aceste jocuri ne spun unde sunt. Am spus că nu venim la Craiova să ne punem pe două linii și să pierdem cu 2-1 sau cu 1-0. Nu ne punem pe două linii pentru că, în momentele astea, un punct nu ne mai ajuta. Noi, în situația în care suntem, avem nevoie de victorii. Ne-am asumat un risc, am ieșit la joc, dar, după primele 15 minute, cred că nimeni nu prevedea acest dezastru. Este o diferență de tot, de organizare, administrativă, de management tehnic, de valoare individuală. Să nu uităm că această echipă de patru ani se luptă să ia titlul în România și investește în tot. Au schimbat un gazon în 24 de ore, ce să spunem mai mult?

Eu am spus că trebuie să urcăm la joc și, după cum am văzut că începe acest joc, dominând în primele 15 minute, s-a întâmplat ceva. Vom analiza ce s-a întâmplat. E un mare semn de întrebare. Adică să te prăbușești… noi n-am avut după momente bune sau mai puțin bune. În minutul 15 s-a încheiat jocul și a fost o singură echipă de pe teren. Trebuie să spunem lucrurile așa cum sunt. Noi trebuie să batem alte echipe de nivelul nostru și să recuperăm punctele în viitor.”, a declarat Ionuţ Chirilă, la finalul jocului cu CS U Craiova.

În urma acestui rezultat, CS U Craiova a urcat pe locul 5 în Liga 1, unde a acumulat 22 puncte acum. De partea cealaltă, cei de la Academica Clinceni au rămas pe locul 16 în Liga 1, cu 3 puncte acumulate din 12 etape disputate.