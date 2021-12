Italienii nu renunță la Ianis Hagi! Mourinho l-a cerut pe român la echipă

Perioada de mercato se apropie cu pași repezi, iar toate forțele de pe bătrânul continent își fac planuri în privința întăririi lotului.

Iar AS Roma nu face excepție. Pentru a prinde un loc în viitoarea ediție a Ligii Campionilor, Mourinho vrea să restructureze echipa sa penru ca obiectivul să fie atins în primăvara anului viitor. În acest sens, directorul general al italienilor, Tiago Pinto, a fost însărcinat să poarte negocieri pentru jucătorii pe care managerul lusitan îi dorește cât mai rapid la echipă.

Iar pentru a-i aduce pe jucătorii doriți, Mourinho a anunțat că se poate dispensa de câțiva jucători care nu au dat satisfacție. AS Roma, varianta 2022, se va construi în jurul lui Tammy Abraham, și de revelația ghaneză Afena-Gyan. Dar poate și a lui Ianis Hagi care este una dintre țintela trupei din capitala Italiei. Jurnaliștii din peninsulă sunt convinși că tratativele ar putea să dea roade în prima lună din noul an.

”În acest sezon, situația lui Ianis Hagi ar putea deveni interesantă. Fotbalistul, fiul legendei fotbalului românesc, Gheorghe Hagi, pare că va pleca de la Rangers. Romanii îl urmăresc pe băiat de ceva vreme iar acum, conform presei din Scoția, vin informații noi legate de starea sa la echipă.

Antrenorul clubului, Giovanni van Bronckhorst, și-ar fi dat acordul pentru includerea lui Hagi pe lista transferurilor. Scoțienii l-ar if identificat drept moștenitor al său pe un alt român, Olimpiu Moruțan. Rangers ar fi dispusă să-l lase să plece pentru aproximativ 14 milioane de euro. O cifră nu prea mare pentru un fotbalist talentat, cu poenția, pe care Pinto îl are sub observație de ceva vreme”, au scris cei de la asromalive. it.

AS Roma este în prezent pe locul 5 în Serie A, având 31 de puncte cu 6 în spatele ocupantei ultimei poziții caificante în Champions League, ocupată chiar de Atalanta. Victori din weekend chiar în fața trupei din Bergamo, i-a păstrat practic pe romani în cursa pentru un loc la masa bogaților. În ultima rundă din acest an, formația lui Mourinho o va întâlni pe Sampdoria.