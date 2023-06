Jessica Pegula are explicații pentru eliminările la simplu și dublu mixt la Roland Garros: „Am vomitat toată noaptea”

Jucătoarea americană de tenis Jessica Pegula, aflată pe locul 3 mondial, a fost aliminată la simplu și dublu mixt la Roland Garros.

Jessica Pegula a făcut toxiinfecție alimentară la Roland Garros: „Am vomitat toată noaptea”

Ea și compatriotul ei Austin Krajicek, desemnați prima pereche favorită la dublu mixt, dar au fost învinși în turul 1 de doi francezi.

Elixane Lechemia (locul 141 WTA) și Albano Olivetti (59 ATP) au primit wild card pentru a prinde tabloul, dar s-au impus cu 5-7, 6-3, 10-7.

La simplu, Pegula a părăsit competiția în turul 3, fiind învinsă cu 1-6, 3-6 de belgianca Elise Mertens (28 WTA, cs 28).

Pentru că anul trecut a ajuns în sferturi, Pegula pierde 300 de puncte și va ajunge pe locul 6. Mai poate fi depășită de de tunisianca Ons Jabeur sau de jucătoarea americană Cori Gauff, dacă învinge în finală.

Jessica are explicații pentru randamentul ei slab. „Săptămâna aceasta la Roland-Garros, pregătirea mea a fost complet dată peste cap de o toxiinfecție alimentară. Am făcut-o în prima mea noapte la Paris, după prima mea cină aici.

Nu am mai pus piciorul într-un restaurant de atunci, pentru că mi-e prea frică să mănânc. Nu știu exact ce a cauzat această toxiinfecție. Am mâncat melci – îmi plac melcii – dar toți ceilalți din grupul meu i-au mâncat și nu au avut nimic.

Am mâncat și somon, așa că poate a fost vorba de o bucată stricată de pește. Am vomitat toată noaptea și nu am dormit prea mult.

Nu m-am antrenat, cu greu am putut face ceva. Am avut multe momente de greață și reflux gastric. Mi-a fost frică să mănânc orice și nu am mai avut poftă de mâncare.

A durat 4-5 zile, dar nu mai aveam cum să stau în pat, deși poate că organismul mai avea nevoie de odihnă”, a spus sportiva, potrivit welovetennis.fr.