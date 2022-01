Jose Mourinho a caracterizat thriller-ul AS Roma – Juventus: „Mă omoară! Colaps!”. Momentul care l-a enervat pe ”The Special One”

AS Roma și Juventus Torino au oferit meciul zilei în Italia, un thriller cu șapte goluri, la capătul căruia câștig de cauză a avut formația piemonteză.

La capătul duelului de pe Stadio Olimpico, Jose Mourinho nu a digerat deloc bine eșecul echipei sale. Romanii au condus cu 3-1, dar au încasat trei goluri în ultimele 20 de minute și au scăpat printre degete victoria.

Tehnicianul de 58 de ani a nominalizat care a fost momentul cheie al partidei și a amintit faptul că nu se gândește să-și dea demisia de la Roma.

”Au fost 70 de minute de control total, am jucat foarte bine atât în prima repriză, cât și în a doua parte. Ne-am descurcat foarte bine. Apoi, am căzut psihic! Colaps! Mă omoară golul doi reușit de ei! Gyan a făcut un joc atât de bun, mai ales că e un copil (n.r. Felix Afena-Gyan are 18 ani), eu îl schimb, iar jucătorul care intră în locul lui (n.r. Eldor Shomurodov) greșește imediat. Nu l-a ajutat pe fundașul lateral. Trei la doi. Dacă ai o mentalitate puternică nu există problema , dar aici sunt niste complexe din cauza cărora nici anul trecut nu au câștigat meciurile tari.

De obicei, echipa mea, mă scuzați de exprimare, când e în rahat, se ridică și arată din nou că are caracter. Mă doare sufletul, nu sunt obișnuit cu acest gen de echipă, dar sunt aici pentru a-i ajuta pe acești jucători să crească. Nu mă gândesc la demisie, am 3 ani de contract aici, vreau să-mi petrec fiecare zi din această perioadă la Roma”, a declarat Mourinho, conform Tuttomercatoweb.